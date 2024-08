Capalbio: a Festambiente consegnate le Cinque Vele del mare più bello

Il riconoscimento è stato ritirato dal vicesindaco Ranieri: “Testimonia la qualità ambientale e turistica del territorio”



Capalbio: A Festambiente, giovedì 8 agosto, il vicesindaco e assessore all’Ambiente Giuseppe Ranieri ha ritirato la bandiera delle Cinque Vele di Legambiente e Touring Club. Il riconoscimento testimonia l’eccellenza della costa capalbiese per sostenibilità e protezione della biodiversità, per le acque limpide e gli splendidi paesaggi. “Esprimo grande soddisfazione per questo riconoscimento – dichiara Giuseppe Ranieri - perché racconta la bellezza delle nostre acque e delle nostre spiagge, l'attenzione alla sostenibilità e la tutela della biodiversità. Certifica, dunque, la qualità ambientale e turistica del territorio capalbiese”.