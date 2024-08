Capabio, Codacons: gestori di stabilimenti balneari danno i numeri mentre comune e regione dormono

Codacons: “55 euro per due lettini e un ombrellone, senza poter affittare per poche ore. Prezzi al limite dell’estorsione, quanto ci guadagna lo stato?”



Firenze: “Forse memori di una storia in cui i vip affollavano le spiagge - spiagge che oggi però sono spesso sporche e non si segnalano in nulla rispetto alle altre della costa tirrenica - i gestori di stabilimenti balneari di Capalbio sono come schegge impazzite e arrivano a fissare prezzi da capogiro: due lettini e un ombrellone, anche per poche ore, costano infatti 55 euro. Una cifra folle, che non è possibile ridurre con un affitto a ore: un comportamento al limite dell’estorsione, che non lascia alternative ai cittadini e ai turisti.

Cosa fanno a questo proposito il Comune e la Regione? Ognuno può giudicare se a Capalbio danno i numeri, se sono impazziti o se c’è mancanza di controllo degli uffici turistici. Il Codacons chiederà alla Guardia di Finanza di accertare quanti scontrini siano stati emessi in questi stabilimenti, quanto incassano ogni settimana e ogni mese, e quanto pagano di tasse e di canone di concessione allo Stato. Elementi di trasparenza dovuti di fronte a un business che non conosce fine”, termina Codacons