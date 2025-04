Attualità Follonica: Convocato il Consiglio Comunale per il giorno 7 aprile 4 aprile 2025

4 aprile 2025 207

207 Stampa

Redazione

Follonica: Su disposizione del Presidente del Consiglio Aloisi Alberto è stato convocato Ordine del Giorno del Consiglio Comunale per il giorno 7 Aprile 2025 ore 14:30 che si terrà in presenza presso la Sala Consiliare. Ecco l'Ordine del Giorno: IN SEDUTA SEGRETA 1. DOMANDA D’ATTUALITA’ – “RESIDENZE” PROT. 13142 del 28.03.2025 IN SEDUTA PUBBLICA 2. PROPOSTA N. 16 - PROCESSO VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 FEBBRAIO 2025 APPROVAZIONE. 3. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI E DEI CONSIGLIERI. 4. DOMANDA D’ ATTUALITA’ “ NUOVO CODICE DELLA STRADA” PROT. 10668 DEL 12.03.2025. 5. DOMANDA D’ATTUALITA’ “EX COLONIA MARINA LUIGI PIERAZZI” PROT. 11032 DEL 14.03.2025. 6. INTERROGAZIONE ORALE PROT. N. 9731 DEL 10-03-2025 – INTERROGAZIONE SULLO STATO E LE PROSPETTIVE DEL “PARCO DI MONTIONI”. 7. PROPOSTA N.13 – REGOLAMENTO POLIZIA URBANA – APPROVAZIONE. 8. PROPOSTA N. 17 - NUOVO REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ - APPROVAZIONE. 9. MOZIONE 15 – TUTELA E PROMOZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI DI FOLLONICA. 10. MOZIONE 19 - ADESIONE ALLA CAMPAGNA R1PUD1A DI EMERGENCY. 11. ODG - SUPPORTO ALLA LEGGE REGIONALE N.16 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER L’ATTUAZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE 242/2019 E 135/2024. I cittadini possono assistere al Consiglio Comunale anche accedendo al canale Youtube del Comune di Follonica https://www.youtube.com/@comunedifollonica/streams

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Follonica: Convocato il Consiglio Comunale per il giorno 7 aprile Follonica: Convocato il Consiglio Comunale per il giorno 7 aprile 2025-04-04T14:00:00+02:00 251 it Convocato il Consiglio Comunale per il giorno 7 aprile 2025 alle ore 14.30 PT1M /media/images/comune-follonica-stendardo-1.jpg /media/images/thumbs/x600-comune-follonica-stendardo-1.jpg Maremma News Follonica, Fri, 04 Apr 2025 14:00:00 GMT