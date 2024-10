Cantine Aperte in Vendemmia: un viaggio tra sapori e tradizioni nella Maremma

Grosseto: L’autunno si apre con una delle manifestazioni più attese dagli amanti del vino e delle tradizioni locali: Cantine Aperte in Vendemmia, organizzato dal Movimento Turismo del Vino. Questo evento, che celebra uno dei momenti più significativi dell’anno agricolo, offre l’opportunità di scoprire da vicino l’arte della vinificazione e vivere l’atmosfera magica del periodo della vendemmia. Tra le cantine coinvolte, la Cantina I Vini di Maremma invita tutti a partecipare a una speciale esperienza enogastronomica: la “Merenda in vendemmia”.



La manifestazione avrà luogo in più date, così da consentire la massima partecipazione: venerdì 11 ottobre, venerdì 18 ottobre e venerdì 25 ottobre 2024, con orario continuato dalle 11:00 alle 18:00. Questo permetterà di vivere una giornata all’insegna dei sapori genuini, della convivialità e del legame con il territorio maremmano. Durante l’evento, si potranno degustare prodotti tipici locali e di stagione, tra cui spiccano alcune prelibatezze culinarie simbolo della tradizione maremmana. La schiaccia briaca, dolce tipico della zona, e le crostate di marmellata d’uva, rappresentano alcuni dei piatti forti proposti per la giornata. Tutti i prodotti saranno accompagnati dai vini della cantina, frutto di un’antica cultura vinicola che caratterizza questo angolo di Toscana.

La Cantina I Vini di Maremma aprirà le sue porte a chiunque voglia scoprire il cuore pulsante della produzione del vino, offrendo un’esperienza unica. La “Merenda in vendemmia” non sarà solo un momento di degustazione, ma un vero e proprio viaggio nel mondo del vino, dove ogni bicchiere racconta la storia, la passione e il lavoro di chi da generazioni si dedica alla produzione di vino d’eccellenza.

Un evento di questo tipo è pensato per coinvolgere non solo gli appassionati di vino, ma anche le famiglie, i turisti e chiunque desideri trascorrere una giornata immerso nella Maremma.

Cantine Aperte in Vendemmia, promosso dal Movimento Turismo del Vino, rappresenta inoltre un’occasione unica per sostenere il turismo enogastronomico, un settore in forte crescita, che valorizza non solo i prodotti locali, ma anche il patrimonio culturale, storico e paesaggistico della Maremma. Ogni venerdì, il visitatore sarà accolto in un’atmosfera autentica, dove la passione per il vino si intreccia con il rispetto per la tradizione. Sarà un’occasione imperdibile per vivere una giornata diversa, all’insegna della scoperta e del relax, godendo dei colori autunnali della campagna toscana. L’invito è quindi rivolto a tutti: a chi desidera approfondire la propria conoscenza enologica, a chi è curioso di scoprire come nascono i vini maremmani e a chi semplicemente vuole trascorrere del tempo di qualità in un contesto d’eccellenza.

Durante l’evento, sarà possibile effettuare anche una visita guidata della cantina. Il costo è di 35 euro per gli adulti e 25 euro (rigorosamente analcolico) per i bambini. Le visite e le degustazioni saranno svolte sia in italiano che in inglese, per accogliere un pubblico internazionale.

Per prenotare l’esperienza, è possibile inviare una email a eventi@ivinidimaremma.it oppure contattare il numero 342 8439229.

La Cantina I Vini di Maremma e il Movimento Turismo del Vino vi aspettano per regalarvi un’esperienza indimenticabile, dove i profumi della vendemmia, il gusto del vino e la bellezza dei paesaggi si fondono in un’unica, straordinaria giornata.