Cantina Valpolicella Negrar: un'eccellenza vitivinicola nel cuore della Valpolicella

Cantina Valpolicella Negrar è una delle realtà più prestigiose del panorama vitivinicolo italiano, con una storia di oltre 90 anni dedicata alla produzione di vini di alta qualità. Fondata il 23 agosto 1933, in un periodo di grande incertezza economica e politica, sette imprenditori locali decisero di unire le forze per valorizzare la produzione vitivinicola della Valpolicella Classica e difendere il territorio dagli investimenti speculativi. Questi pionieri, Gaetano Dall’Ora, Carlo Vecchi, Giovanni Battista Rizzardi, Marco Marchi, Pier Alvise di Serego Alighieri, Silvio Graziani e Attilio Simonini, firmarono l’atto costitutivo della Cantina Sociale Valpolicella.

Uno dei momenti più significativi nella storia della cantina è stato l'invenzione dell'Amarone. Cantina Valpolicella Negrar è stata la prima a etichettare e commercializzare questo vino straordinario negli anni Trenta del secolo scorso, con la dicitura «Amarone della Valpolicella Extra». Questo primato storico è custodito con orgoglio nel caveau delle bottiglie storiche della cantina a Negrar, visitabile su prenotazione.

La cantina ha celebrato i suoi primi 90 anni con la Riserva di Amarone della Valpolicella Classico Docg Domìni Veneti 2015, un vino esclusivo e irripetibile. Questo grande rosso è considerato dal capo enologo Daniele Accordini una delle migliori annate degli ultimi trent'anni. L’Amarone rappresenta un simbolo dell’eccellenza che Cantina Valpolicella Negrar ha perseguito sin dalle sue origini.

Il marchio Domìni Veneti, riservato alla linea premium della cantina per il canale Ho.Re.Ca., evoca nel nome i territori e le glorie dell’antica Repubblica di Venezia. Creato negli anni Ottanta, Domìni Veneti rappresenta una scelta qualitativa di rottura con il mondo enologico del tempo. Questo marchio ha permesso alla cantina di distinguersi nettamente rispetto alle altre cooperative e agli altri gruppi multibrand, confermando la solida volontà aziendale di seguire un percorso qualitativo progressivo.

Ricerca, studio e sperimentazione sono i cardini di un progetto condiviso con il territorio, che ha portato a una zonazione della valle di Negrar, dedicata al cuore del portfolio di Domìni Veneti.

Successivamente, questa zonazione è stata estesa alle altre vallate della Valpolicella Classica, con una proposta centrata sui grandi rossi veronesi come Amarone, Ripasso e Recioto. Domìni Veneti firma oggi vini come l'Amarone Or'Jago, prodotto in una delle zone storiche e maggiormente vocate della Valle di Negrar, e il Mater Amarone Riserva, punta di diamante della cantina.

La Cantina di Negrar è tra le aziende più rappresentative del sistema vitivinicolo veronese. Grazie alla fiducia e alla stima di 244 famiglie di soci conferitori, la cantina può contare su 878 ettari di vigneti, di cui circa il 30% è condotto a regime biologico, distribuiti in gran parte nella zona Classica.

Questo territorio è caratterizzato da una grande varietà di suoli tra le valli di Negrar, Marano, Fumane e Sant’Ambrogio di Valpolicella.

Depositaria di una tradizione secolare nella tecnica dell’appassimento, la Cantina Valpolicella Negrar è proprietaria di uno dei più grandi fruttai d’Italia, che ogni anno ospita più di 30 mila quintali di uve, vendemmiate e selezionate rigorosamente a mano. Su un totale di oltre 9 milioni di bottiglie prodotte con vini del territorio e di altre DOC veronesi, 1.500.000 sono di Amarone.

Grazie a un team di professionisti, la cantina ha saputo strutturarsi e crescere in numeri e valore, aumentando la capacità distributiva in Italia e all’estero. Il successo della Cantina Valpolicella Negrar è reso possibile dall’impegno costante verso la qualità, la sostenibilità e il rispetto per il territorio.

Per scoprire di più sulla nostra cantina