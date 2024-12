Cancellazione multe novax. E’ l’Italia, bellezza

I proponenti hanno parlato di pacificazione nazionale, manco fossimo dopo la fine del fascismo e la seconda guerra mondiale quando tutti erano fascisti e poi divennero democristiani o comunisti. E per questo motivo, probabilmente, hanno aperto le porte dei loro partiti a quelle persone… pochini quanto rumorosi e violenti, ma “tutto fa brodo”, in politica, come per il maiale, non si butta via nulla.

Quelli che hanno reagito contro la cancellazione, in genere parole assennate (i milioni di malati e morti evitati) anche se talvolta piene di odio politico e ricadute su quello o quell’altro che avevano da recriminare contro l’attuale governo.

Noi - vaccinisti convinti - osserviamo: è come con le tasse. Se non le paghi, fra qualche anno, prescrizione permettendo e se non rientri in un condono automatico, te le vengono a chiedere con un certo sconto. Perché pagarle, quindi?

E’ l’Italia, bellezza!

Quella che alcuni che oggi si credono i padroni delle istituzioni piuttosto che i governanti, dicono che abbia un super apprezzamento internazionale nonostante “debito pubblico, evasione fiscale, migranti Albania, Stellantis, concorrenza zero, trasporti ferroviari da incubo, etc.”.

Vincenzo Donvito Maxia - presidente Aduc