Campo sportivo Orbetello Scalo: la giunta approva progetto esecutivo per nuova recinzione

Approvato in giunta il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria della recinzione del campo sportivo di Orbetello Scalo che prevede un investimento complessivo di 23mila e 500 euro.

Orbetello: Nell'ultima seduta la giunta del Comune di Orbetello ha approvato il progetto esecutivo per ripristinare la recinzione del campo sportivo di Orbetello Scalo che comporta un investimento pari a 23.500 euro «La recinzione che circonda il campo sportivo in località Orbetello Scalo – rende noto l'amministrazione comunale lagunare - si trova in condizioni fatiscenti e con un lato che, a causa di cedimenti subiti nel tempo, risulta caduta e in parte rimossa per non costituire pericoli, pertanto necessita di un intervento di manutenzione lungo tutto il perimetro della recinzione esistente e di ripristino per le parti preesistenti cadute».

Gli interventi da realizzare:

- Smontaggio della rete di recinzione esistente e conferimento della stessa presso

impianto di smaltimento autorizzato; revisione dei pali in ferro di sostegno con sostituzione di quelli ammalorati; rinforzo di quelli che hanno perso la necessaria stabilità e ripristino di quelli caduti

e/o mancanti. I pali sostitutivi avranno le stesse dimensioni e caratteristiche di

quelli esistenti (ferro verniciato colore verde).

- Montaggio di nuova rete zincata e plastificata a maglia quadrata di colore verde sui pali preesistenti e ripristinati, avente la stessa altezza di quella preesistente; la nuova rete sarà stabilizzata tramite cavi di acciaio in tensione lungo tutto il perimetro, sia alla base che al limite superiore della rete stessa, un terzo filo di acciaio verrà posizionato da palo a palo a circa 20 cm. sopra il limite alto della rete.

- Ripristino delle parti mancanti e preesistenti della recinzione lungo il lato sud- ovest, dal retro degli spogliatoi fino all’angolo sud del rettangolo di gioco, in continuità con il resto della recinzione; tali tratti di recinzione verranno realizzati esattamente con le stesse caratteristiche e materiali al resto della recinzione.

- Lungo il lato nord-ovest, in corrispondenza di un’interruzione della rete, verrà installato un piccolo cancello per consentire un ulteriore passaggio pedonale, completamente integrato nella recinzione e realizzato con gli stessi materiali (telaio in ferro e rete metallica), in analogia con il cancello esistente nell’altro lato.