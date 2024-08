Campioncini d'asporto: gli under 12 trionfano al Torneo internazionale di Sala Baganza

Brocca vince il Premio individuale fair-play. Ottime prestazioni di Manganelli, Fontana e Lenzini sul monte di lancio. Ottimo quinto posto per gli under 15 del manager Secciani. Sfiorate le semifinali del torneo

Grosseto: Grande vittoria per le baby pesti del Big Mat Bsc Grosseto. I mini-biancorossi di Lino Luciani hanno trionfato alla 37° edizione del Torneo internazionale di Sala Baganza, una delle manifestazioni baseballistiche giovanili più quotate del Belpaese, contro l'Accademia Fun and play della Repubblica Ceca. I festeggiamenti hanno visto le due squadre finaliste alzare insieme la coppa, con il manager biancorosso Lino Luciani che ha invitato anche l'altra squadra a dividere sul podio la coppa: questo perché la formazione ceca si era impostata sul diamante di gioco senza però rispettare completamente le norme sull'utilizzo dei lanciatori, subendo così la penalizzazione da parte degli organizzatori e regalando la vittoria ai grossetani. “È la vittoria di un grande gruppo – commenta Lino Luciani , allenatore del Big Mat Bsc Grosseto under 12 -. Dopo il successo in campionato, i ragazzi hanno ottenuto un altro importante titolo che certifica la loro crescita sportiva. La nostra forza non è solo composta dal talento e dalla tattica, ma anche dall'entusiasmo e dallo spirito di gruppo che caratterizza tutto il roster”.





Da segnalare le ottime prestazioni sul monte di lancio di Fontana, Manganelli e Lenzini. Il biancorosso Brocca, inoltre, si è aggiudicato il Premio individuale fair-play. “Voglio ringraziare – conclude Luciani - non solo la società e tutti i membri dello staff per il supporto che hanno dato alla squadra, ma anche le famiglie dei ragazzi perché senza il loro prezioso contributo non sarebbe stato possibile raggiungere così tanti traguardi”.

Bene anche gli under 15 bel Big Mat Bsc. I ragazzi, guidati dal manager Daniele Secciani, si sono classificati come quinti, sfiorando per un nonnulla le semifinali, sempre al Torneo internazionale di Sala Baganza.