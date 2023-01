Campionato regionale Under 17, sconfitta casalinga per la Real Etruria

Grotte di Castro: Sconfitta casalinga per la Real Azzurra Etruria con lieve ripercussione-arretramento in chiave salvezza: non più 5 ma 4 i punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Un tempo a testa nel maschio confronto del Boario. Incomprensibile partenza lenta dei viterbesi soprattutto in virtù dell’importanza della posta in palio. Ne approfittano i capitolini che vanno a rete due volte e confezionano altre cinque palle goal con Calabrese, Proietti, Fabellini, Calvarese. La coppia D’Ascenzi-Bataloni già a fine primo tempo impersona un globale risveglio torpore che si realizza nella ripresa con la rete di Bataloni e le occasioni di Billi, Dascenzi, Tomasselli, Ronca. Seppur in inferiorità numerica per oltre 20 minuti l’Aranova riesce a portare a casa qualcosa di veramente pesante in chiave salvezza.



ASD REAL AZZURRA ETRURIA: Allegrini (33° pt Marini), Filosomi, Franci, Cencini, Virtuosi, Bataloni (49° st Catalucci), Billi (46° st Bernardini), Tomasselli, Cantucci (26° st Sorrentino), Dascenzi, Ronca

ALLENATORE: Colonnelli

ASD ARANOVA: Miriello, Albisi (1° st Politi) Benvenuti, Picariello (17° pt Venturi), Ippolito, Orlandi, Salesi, Cianfrocca, Calvarese, Fabellini (35° st Giansiracusa), Proietti. A DISPOSIZIONE: Legito, Ferigo

ALLENATORE: Scanu

MARCATORI: 10° pt Albisi (AA), 16° pt Paroietti (AA), 10° st Bataloni (ARAE)

ARBITRO: Mattia Berretta Comitato di Viterbo

NOTE: Espulso 23° st Benvenuti (AA) con rosso diretto per reazione fallo ritenuta dall’arbitro eccessivamente scomposta. Ammoniti 34° pt Fabellini (AA), 33° st Proietti (AA)