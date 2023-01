Sport Campionato regionale U15 femminile: Livorno Calcio - U.s. Grosseto 4-0 29 gennaio 2023

Redazione Grosseto: Partita equilibrata nella prima frazione di gioco, con le padrone di casa che riescono a trovare il vantaggio verso la fine del primo tempo. Il raddoppio delle Livornesi arriva grazie a un bolide dalla distanza. Ripresa che vede le giovani ragazze del Grosseto alla ricerca del goal che potrebbe riaprire la partita. Le maremmane ci vanno vicino più volte, con Medaglini dal limite dell'aria. Il tiro della grossetana finisce di poco fuori e poi su punizione di Festelli. Un miracolo del portiere amaranto, nega la gioia alla maremmana. Livorno incrementa il punteggio su contropiede. Il confronto si chiude con il risultato di 4-0 per la formazione di livornese.

