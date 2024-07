Campionato O’pen Skiff, inizia oggi avventura iridata giovani atleti Circolo della Vela Talamone

Talamone: Dopo qualche giorno di allenamento sul Lago di Garda, è tempo di entrare nel vivo della manifestazione più importante della stagione agonistica O’pen Skiff 2024: il Campionato del Mondo di Arco. La squadra portacolori del Circolo della Vela Talamone, insieme a un nutrito gruppo di “colleghi” di altri circoli velici toscani, è pronta a scendere in acqua per conquistare il titolo iridato in una flotta di oltre 300 atleti da tutto il mondo, sotto la guida del coach Federico Andreotti.



In effetti, la Toscana ha da difendere un titolo importante nelle acque di Arco, in quanto lo scorso anno Niccolò Giomarelli (Club Velico Castiglionese) fu il vincitore della manifestazione iridata, mentre il collega Lapo Manigrasso (Circolo Vela Talamone, originario di Porto Ercole) aveva conquistato un meritatissimo quinto posto.

La squadra del Circolo della Vela Talamone quest’anno regaterà nella categoria Under 15: a portare i colori del sodalizio saranno Lapo Manigrasso, Mya Manigrasso e Francesco Maria Costanzo. Insieme, questi giovani atleti rappresentano non solo il Circolo ma anche il sodalizio formato con Seaside Sport Academy per sostenere progetti agonistici stabili in varie classi. I due Circoli hanno costruito un progetto in sinergia per lo sviluppo della vela nella Baia di Talamone, promuovendo non solo l'attività agonistica nella vela, ma anche il fair play, la marineria, l'utilizzo del mare in modo sostenibile e la promozione del territorio.

“La passione e l'impegno di questi ragazzi sono un esempio per tutti noi. La loro partecipazione al mondiale Open Skiff ad Arco, sul lago di Garda, non è solo una prova delle loro capacità sportive, ma anche della dedizione e del supporto che la nostra comunità riserva allo sport velico con grande impegno anche delle famiglie” ha commentato il coach Federico Andreotti.

Parte integrante di questo progetto è la valorizzazione delle risorse naturali e culturali locali. Durante il mondiale O’Pen Skiff, il Circolo Vela Talamone e la Seaside Sport Academy promuoveranno ad Arco il Museo Sottomarino di Talamone, insieme ai progetti della Casa dei Pesci e della Casa dei Polpi, iniziative che mirano a sensibilizzare i partecipanti e il pubblico sull'importanza della conservazione marina e a promuovere e tutelare il patrimonio unico della baia.

Le regate prenderanno il via domani, lunedì 29 luglio, mentre nella giornata odierna è prevista la regata di prova, seguita nel pomeriggio dalla Cerimonia di Apertura. Dopo 5 giorni di regate, venerdì 2 agosto si svelerà il nome del nuovo, giovanissimo, campione del mondo O’Pen Skiff.