Campionato Giovanissimi Prov.li U14, Invictasauro strapazza il Grosseto

Grosseto: Parte forte la squadra di casa, ma il Grosseto non sta a guardare. I ragazzi di mister Crea conquistano campo, e giocano alla pari contro i padroni di casa. Al 23' del primo tempo, su una azione dell'InvictaSauro. La palla arriva tra le braccia del portiere grossetano, ma l’attaccante avversario arriva in corsa e cade. Dopo i doverosi soccorsi , si capisce che il tutor dell’arbitro suggerisce l’assegnazione del rigore all’InvictaSauro. Per la cronaca è la seconda domenica consecutiva che l'arbitro è dotato di tutor a bordo campo in una posizione all’altezza delle panchine. Oggettivamente non è facile vedere lo svolgimento dell’azione all’interno dell’area di rigore. I ragazzi dell’InvictaSauro ammettono l’inesistenza del fallo. Dal dischetto Angelini fa secco Malentacchi. Il Grosseto spinge, alla ricerca del pareggio, ma con grande difficoltà riesce ad arrivare al tiro e su un azione di contropiede, i locali allo scadere del tempo, si guadagnano il secondo rigore della giornata. Dal dischetto degli undici metri Rotelli realizza il doppio vantaggio. Inizia il secondo tempo. Il Grosseto parte forte e riapre la partita al 5' con un gol sotto misura di Sglavo. I ragazzi di mister Crea attaccano e la difesa dei locali libera con lanci lunghi. Siamo al 15', Totino ampiamente in fuori gioco va in goal. L’arbitro ed il tutor assolutamente fuori posizione impossibilitati a vedere, posizionati nelle metà campo avversaria, concedono la rete. La fortuna sembra voltare le spalle ai biancorossi, autori di uno uno sfortunato autogol al 30' con Boccalini che non permette al portiere di intervenire correttamente. Cinelli al 32' va ancora a segno per i padroni di casa. Ancora una sconfitta per i ragazzi del Grosseto, ma lo spirito, l’impegno e la voglia di fare bene, quelli non sono mancati.

Campionato Giovanissimi Prov.li under 14 (2009) Invictasauro – U.s. Grosseto 1912 5-1

Marcatori: 23' pt. Angelini (In. ) (r.), 35' pt. Rotelli ( In.) (r.), 5' st. Sglavo ( Gr. ), 15' st. Totino ( In. ) 30' st. Boccalini (Ag.) ( Gr. ) 32' st. Cinelli ( In )

InvictaSauro: Begnardi, Toni, Granci, Rotelli, Marcone, Maffuccini, Fusini, Turco, Angelini, Galbiati, Totino. A disp. Kopshiti, Gargiulo, Saloni, Margio, Cinelli, Ennached, D’Andria, Esposito, Santi. All. Papini

U.s.Grosseto 1912: Malentacchi, Boccalini, Castellano, Foglia, Offarelli, Cenicola, Sglavo, Chiavacci, Porfiri, Postiferi,Olivi. A disp. Poli, Esteban, Cesarini, Benni, Florea, Polla, Capecchi. All.Crea