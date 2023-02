Campionato Allievi regionali U17, Grosseto mata il Piombino

Grosseto: Partita dominata interamente dal Grosseto. Il portiere Nesti rimane praticamente inoperoso. I biancorossi vanno in vantaggio al 35' su calcio di rigore realizzato da Ibraimi, per un fallo netto in area di rigore del Piombino.

Ibraimi mette la palla alla sinistra del portiere. Il secondo tempo è ancora più’ di marca grossetana e al 6', Ibrami raddoppia con un tiro da fuori area all’angolo opposto dell'estremo difensore ospite. Bella la rete, che arriva al 28', su una iniziativa di Fommei, che mette al centro dove arriva puntuale Ibrami, che completa la tripletta.



Campionato Allievi regionali under 17 - U.s. Grosseto 1912 - Atletico Piombino 3-0

Marcatori: 35' pt., 6' st., 28' st. Ibrami (Gr.) (R.)

U.s.Grosseto 1912: Nardi, Fommei, Baldanzi, Repola, Giraudo, Capoduri,Tarlev, Nardi, Ibrami, Fregoli, Mori. A disp: Di Lorenzo, Daveri, Canu, Simi, Molinu, Pierini

Atletico Piombino:Tandelli, Giavetti, Maranca, Diouf, Campani, Patara, Guerriero, Lavagnini, Regoli, Chimi, Petrocchi.