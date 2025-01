"Campionati Italiani Giovanili Ciclocross" al Parco Centrale, nel fine settimana

Follonica: L’A.S.D. Romano Scotti organizza, con il patrocinio del Comune di Follonica, una gara ciclistica “Campionati Italiani Giovanili Ciclocross Follonica”, che si svolgerà nei giorni 3-4-5-6 gennaio 2025, in un circuito da ripetere varie volte ricavato nel Parco Centrale di Follonica

L’A.S.D. Romano Scotti organizza, sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana e con il patrocinio del Comune di Follonica, una gara ciclistica “Campionati Italiani Giovanili Ciclocross Follonica”, che si svolgerà nei giorni 3-4-5-6 gennaio 2025, in un circuito da ripetere varie volte ricavato nel Parco Centrale di Follonica.

La tappa follonichese vedrà un alto numero di atleti partecipanti, categoria esordienti e allievi, sia ragazzi che ragazze.

Il tracciato complesso dal punto di vista tecnico e altimetrico, metterà a dura prova gli atleti non solo per le gare tradizionali, ma anche per l’assegnazione del titolo della staffetta “Team Relay”, previsto per sabato 4 gennaio con partecipazione riservata ai club/team. Domenica 5 gennaio le gare assegneranno i titoli individuali, mentre tutta la giornata di venerdì 3 gennaio sarà dedicata alle attività propedeutiche e di segreteria.