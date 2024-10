Politica Campagna tesseramento, un gazebo di Fratelli d'Italia in centro a Grosseto 4 ottobre 2024

Sabato 5 ottobre 2024 dalle 17 alle 19,30

Grosseto: Fratelli d'Italia Grosseto sarà presente nel cuore della città sabato 5 ottobre 2024, dalle ore 17:00 alle ore 19:30, in Corso Carducci (zona Chalet), con un gazebo dedicato alla campagna tesseramento 2024. “Il tesseramento rappresenta un gesto apparentemente semplice, ma che riveste un'importanza cruciale per il nostro partito”, dicono l’onorevole Fabrizio Rossi, coordinatore regionale, Luca Minucci presidente provinciale e Luca Vitale, presidente circolo Fratelli d’Italia Grosseto. “Essere tesserati di Fratelli d’Italia, significa condividerne i valori e gli obiettivi comuni. Pertanto, aderire al nostro partito vuol dire anche partecipare attivamente alla vita politica del Paese, contribuendo alla formazione delle decisioni che riguardano tutti i cittadini”, concludono Rossi, Minucci e Vitale. Presso il gazebo saranno presenti i parlamentari del territorio, gli amministratori locali e dirigenti provinciali e locali di Fratelli d’Italia. Seguici



