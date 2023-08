Cambio orario infermiere al Falusi, la UILFPL esprime disappunto

Massa Marittima: La Segreteria UilFpl Area Vasta Toscana Sud Est Siena–Arezzo–Grosseto interviene in merito al confronto sindacale iniziato il 30 giugno scorso all’istituto Falusi di Massa Marittima, indetto al fine di condividere le difficoltà sul servizio Infermieristico. In merito a ciò, è stato disposto che a partire dal 02 agosto 2023, per tre infermiere, è stato introdotto il cosiddetto “turno spezzato” relativamente allo stesso mese per assicurare la continuità del servizio e garantire le ferie al personale.

Nella riunione de 30 giugno, ci risulta che il personale si era opposto a questa soluzione organizzativa (turno spezzato) a fronte della turnazione allora “in essere” proponendo all’istituto altre iniziative da percorrere che, purtroppo, pur se esperite, non hanno dato i frutti auspicati.

Da qui la comunicazione email del 01 agosto 2023 con la quale è stato stabilito che a partire dal 02 agosto 2023, per tre infermiere, viene introdotto il cosiddetto “turno spezzato”, relativamente allo stesso mese.

Prendiamo atto con grande disappunto di quanto accaduto perché, al di là dei doverosi propositi (assicurare la continuità del servizio e garantire le ferie al personale), di fatto, a pagarne le spese sono i lavoratori.

La fruizione del periodo delle ferie estive, che rappresenta un diritto fondamentale del lavoratore garantito dal CCNL, di fatto graverà sulle stesse infermiere, perché imporre loro l’orario spezzato, comporta un grave danno sulla qualità della vita dei lavoratori e anche all’aspetto economico per via dell’aumento di spostamenti per recarsi al lavoro, senza contare quanto sancito dalle direttive europee, raccolte dai CCNL, circa il coniugare i tempi di vita con i tempi di lavoro.

Crediamo che, in questo momento storico dove scarseggia il personale sanitario, debba, anzi, doveva, essere iniziata opportunamente e “per tempo”, una pianificazione delle attività per reperire le risorse infermieristiche occorrenti, sia con Agenzie Interinali, o con la Cooperativa, che ha in gestione alcune attività allo scopo di non arrivare a quello che è accaduto.

A nostro parere, le scelte indirizzate verso un’altra direzione del personale rispetto al lavoro pubblico, a favore di privatizzazioni, ha incrinato le sinergie necessarie per una buona gestione dei servizi. L’esternalizzazione di due nuclei alla cooperativa doveva essere risolutiva dal punto di vita economico, così almeno ci è stato a suo tempo assicurato; a questo tra l’altro, da quello che risulta, va aggiunto anche “l’alleggerimento” della Regione Toscana sulle spese di affitto per la sede del “Falusi” di Follonica. Pensavamo che i problemi economici fossero risolti, ma, evidentemente, questo non è.

Nell’ultima parte della comunicazione email del 01 agosto 2023, è stato enunciato che l’Azienda avrebbe continuato a valutare eventuali candidature a tempo determinato ed ad esperire altre iniziative per la gestione del personale infermieristico. La UILFPL monitorerà la situazione, chiedendo che sin dal mese di settembre possa essere ripristinata la turnazione in essere tra le infermiere prima del 01 Agosto 2023.