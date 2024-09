Grosseto: Cambia uno dei seggi previsti per le elezioni consortili del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, in programma dall’1 al 5 ottobre. La modifica riguarda uno dei 50 seggi individuati da Cb6 per garantire la massima affluenza alle urne, quello situato nel comune di Montalcino. Per questioni logistiche, non preventivabili al momento delle indizioni delle elezioni, il seggio numero 17 non sarà alla sala mostre situata nel palazzo comunale storico, ma nella sala della musica che si trova nella sede comunale sita in piazza Cavour 15. Qui si potrà votare nella sola giornata di sabato 5 ottobre, dalle 9 alle 19.

Per tutte le informazioni sulle elezioni per eleggere i nuovi membri dell’assemblea del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, sulle modalità del voto, sulle date e gli orari, è possibile collegarsi ai siti https://cb6toscanasud.it/category/elezioni-consortili-2024/ e https://bonificalvoto.toscana.it/.