Calcio serie D. Terzo turno di campionato con il Grosseto che cede (2-1) il passo al Poggibonsi

Grosseto: Grosseto e Poggibonsi si ritrovano, dopo gli scontri calcistici dello scorso anno, allo stadio “Carlo Zecchini” per il terzo turno del girone E del campionato di serie D. I biancorossi in tenuta bianca sfoderano il modulo 4-2-3-1, mentre i giallo-rossi senesi, più abbottonati, rispondono con un 5-3-2-1. Dopo un breve periodo di studio, è il Grosseto con Guerrini al 9’ minuto a farsi pericoloso, il diagonale, però, finisce alla sinistra di Pacini. Poi, tanto fraseggio da entrambe le parti per circa 20’ senza nulla di concreto. Si deve arrivare al 28’, quando Addiego Mobilio impegna con un buon tiro l’estremo difensore giallorosso. Adesso è un Grosseto maggiormente propositivo.





Diversi tiri da fuori finiscono a lato senza impensierire il portiere del Poggibonsi. Mentre la partita sta seguendo i binari di calma quasi piatta, il Poggibonsi al primo dei tre minuti di recupero concessi dal signor Crea di Bergamo, con un micidiale contropiede, Vitiello fa secco Raffaelli, portando in vantaggio i senesi. Il primo tempo si chiude con il Poggibonsi in vantaggio 1-0. Riparte la gara e già al 51’, su una grossa ingenuità di Sabelli che perde palla a limite dell’area e nel proseguo dell’azione atterra in area un giocatore del Poggibonsi. L’arbitro, giustamente, assegna il rigore che viene realizzato da Bellini. Il Poggibonsi adesso comanda per 2-0.





Poco dopo è ancora il Poggibonsi a farsi pericoloso con tiro da fuori, sventato in out da Raffaelli. Il Grosseto adesso soffre e è costretto a subire la pressione dei senesi. Sull’ennesimo contropiede da parte del Poggibonsi, Frosali stende un attaccante senese diretto in rete. L’arbitro non ha esitazioni ed espelle il giocatore biancorosso. Dal minuto 64’ il Grosseto è costretto a giocare in 10 uomini e sotto di due reti. Passano appena due minuti e il Grosseto ha una reazione. Marzielli su contropiede viene steso in area poggibonsese. Del tiro s’incarica Cretella che mette alla destra di Pacini. Il Grosseto accorcia così le distanze. Ancora pericoloso il Grosseto con Benucci che 74’ tira in porta e impegna l’estremo difensore del Poggibonsi che devia in alto la sfera. La reazione c’è da parte del Grosseto, ma non basta. Alla fine vince meritatamente il Poggibonsi che ha saputo sfruttare al meglio le occasioni. A inizio gara c’è stato un minuto di silenzio in ricordo di Toto Schillaci.



Grosseto: Raffaelli, Cretella, Frosali, Addiego Mobilio, Sabelli, Marzierli, Boiga, Riccobono, Macchi, Sacchini, Guerini. A disp: Pellegrini, Falasca, Angeli, Cela, Bolano, Benucci, Aprili, Grasso, Senigagliesi. Allenatore: Gianni Di Meglio.

Poggibonsi: Pacini, Cecconi, Mazzolli, Bigica, Bellini, Vitiello, Fremura, Rl Dib, Borri, Mignani. A disp: Baracco, Marcucci, Belli, Pisco, Palazzesi, Lepri, Valori, Fracassini, Salvadori. Allenatore: Stefano Calderini.

Arbitro: Davide Crea (Bergamo); assistenti: Davide Salinelli (Genova), Giovanni Fiorucci (Gubbio)

Reti: 45’+1’ Vitiello (P), 54’ Bellini (P), 57’ Bellini (GR)

Note. Recupero 3’+6’