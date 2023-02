Calcio serie D: “Stagione finita per le gare casalinghe del Grosseto”

“La scure del Giudice sportivo si abbatte sulla società di Giovanni Lamioni, ammenda di 5Mila euro, campo neutro e porte chiuse sino al 30 maggio”



Grosseto: E’ costato davvero il post-gara di Grosseto-Livorno di domenica scorsa. Dopo una gara giocata in modo superlativo dai torelli, sicuramente una delle migliori se non la migliore in assoluto di questa stagione, e sciupata da un arbitraggio, e una terna nel complesso non all'altezza della situazione, la mannaia del Giudice sportivo della Lega Nazionale Dilettanti di serie D si è fortemente abbattuta sulla società unionista.

Questa la sentenza apparsa nel comunicato ufficiale n. 105 del 28 febbraio 2023 della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti. In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.





"Squalifica del campo di giuoco con decorrenza immediata fino al 30/05/2023 – campo neutro – porte chiuse - ammenda € 5.000,00: Grosseto 1912 S.s.ar.l".

Questa la motivazione che si legge nel bollettino ufficiale: “Per la indebita presenza al termine della gara, nell'area degli spogliatoi, di una decina di persone chiaramente riconducibili alla società le quali accerchiavano la Terna Arbitrale rivolgendo loro espressioni offensive e minacciose nonché spinte, impedendo agli Ufficiali di gara di accedere allo spogliatoio. Nella circostanza l'Arbitro e un A.A. venivano entrambi colpiti da 2 calci ai polpacci e da uno sputo (il primo Ufficiale alle spalle, l’Assistente al volto), mentre l’altra Assistente veniva spinta con forza contro un muro. Gli Ufficiali di gara riuscivano a raggiungere lo spogliatoio loro riservato con fatica e solo grazie all'intervento delle Forze dell'Ordine. Sanzione così determinata anche in ragione della recidiva specifica di cui al CU nº 84C. ( R A - R AA )”.

Nel frattempo la società unionista ha diramata la seguente nota: "U.s. Grosseto 1912 comunica che a parziale risarcimento per i disagi creati alla tifoseria per le restanti gare casalinghe di campionato, la società mette gratuitamente a disposizione un servizio pullman, a partire dalla trasferta di Orvieto, per sostenere il nostro amato grifone nelle difficili battaglie che ci attendono per ottenere la salvezza.

Per quanto riguarda le gare casalinghe in campo neutro e a porte chiuse, sarà ripristinato il servizio di diretta streaming. A seguito delle decisioni del giudice sportivo di primae curae, la società ha incaricato il proprio legale, Mattia Grassani, di richiedere gli atti ufficiali, prima di decidere se ricorrere o meno alla Corte Sportiva di Appello".