Calcio serie D: Seravezza vs Grosseto. Tutte le info su biglietti

Grosseto: La società Us Grosseto 1912 comunica, in riferimento alla partita che domenica 15 settembre il Grosseto che disputerà allo stadio "Buon Riposo" di Seravezza, i tagliandi ospiti potranno essere acquistati direttamente il giorno della partita, presso il botteghino dello stadio. Ai tifosi biancorossi è stata riservata la gradinata, con prezzo applicato di euro 10,00. La tribuna avrà un costo di euro 13,00 (ridotto euro 10,00 riservato agli over 70). Ingresso omaggio per gli under 14 (ritirare biglietto alla cassa). Seguici



