Calcio serie D: Finisce in parità il big-match tra Us Grosseto e Tau Altopascio

Grosseto: Finisce in parità - risultato finale 1-1 - il big-match tra Us Grosseto e Tau Altopascio. Sul campo sintetico di Ghivizzano, i torelli di mister Bonucelli affrontano una delle formazioni più in forma di questa prima parte del campionato. Un pari che forse sta un pò più stretto ai biancorossi che ai lucchesi.

Il grifone era andato in vantaggio per primo al 46', nel primo minuto di recupero del primo tempo, con Marzierli. Dopo poco più di 10' minuti, al 58' arriva però la doccia fredda con il Tau che riportava il risultato in parità con rete di Capparella. La gara poi rimaneva inchiodata sul 1-1 sino alla fine. Un punto importante per i ragazzi di patron Giovanni Lamioni, che restano così ai piani alti della graduatoria.





Questa la cronaca, con i punti salienti della gara:

6’ Spunto di Rinaldini, che converge e scarica fuori per Riccobono. Piazzato a giro bloccato dal portiere Di Biagio.

8’ Scorribanda di Antoni sulla sinistra. Il laterale locale prende il tempo a Macchi ed offre la sfera a Capparella. L’attaccante si aggiusta la conclusione e sferra il destro. Raffaelli si distende.

17’ Rinaldini si destreggia ed inventa il corridoio per Bensaja, il quale pesca la profondità di Marzierli. Il centravanti biancorosso ingaggia un duello fisico con Biagioni. Marzierli cerca di scoccare il destro, ma Biagioni tiene e sporca la traiettoria, che finisce smorzata tra le braccia di Di Biagio.

30’ Palo del Grosseto. Aprili tiene vivo un gran pallone sulla destra e scodella per Marzierli. L’inzuccata del numero nove rotola lentamente sul legno lontano, picchiando contro quest’ultimo. Sulla ribattuta ci prova Rinaldini. Solo corner.

32’ Mazrierli svetta di testa sull’invito di Giustarini. Pallone a lato.

38’ Rinaldini calibra un tiro-cross velenoso, che, con il brivido, sorvola la traversa ed accarezza l’esterno della rete.

44’ Contropiede Tau. Il portiere locale Di Biagio innesca con le mani la corsa di Capparella, che galoppa trenta metri palla al piede ed imbecca Alessio sulla destra. Suggerimento dentro. Raffaelli non esce. Raccoglie Antoni che cerca la rovesciata. Soluzione debole.

46’ Nel recupero della prima frazione il Grosseto passa in vantaggio. Sugli sviluppi di un’azione di calcio d’angolo scoccato da Bensaja, Rinaldini cattura la sfera e ripropone al centro. Marzierli si produce in una bicicletta con gli effetti speciali. Il pallone si insacca battendo Di Biagio, che rimane inchiodato sulla linea di porta.

2’st Torsione area di Antoni da angolo dalla sinistra. Incornata che non inquadra lo specchio.

3’st Capparella si divora a porta sguarnita il goal del pareggio. Raffaelli compie un’uscita a vuoto, leggendo con superficialità lo spiovente di Antoni. Capparella appoggia di testa, ma non centra il bersaglio.

4’st Pasticcio tra Giuliani e Raffaelli che non si intendono in fase di disimpegno. Aldolfi per poco non ne approfitta. L’estremo difensore del Grosseto rimedia in tuffo plastico di testa.

9’st Malva si stacca sulla sinistra e punta Saio. L’attaccante sterza e sprigiona il fendente a giro. Destro che sfila sul fondo.

10’st Altro legno del Grosseto. Giustarini fa cantare il pallone, innescando il taglio di Rinaldini. Il trequartista aggancia e fa partire la stoccata ravvicinata. Zampata che si infrange contro il palo destro.

13’st Il Tau Altopascio pareggia. Sberla da fuori di Capparella. Cannonata dai venticinque che piega le mani a Raffaelli. Il risultato torna in equilibrio.

24’st Riccobono si accentra e tenta la sventola dai trenta metri. Soluzione senza troppe pretese che si perde a fondo campo.

25’st Pericoloso il Tau Altopascio. Malva sguscia via a Saio ed arma il destro. Raffaelli si oppone.

35’st Rinaldini chiama lo schema ed effettua un corner corto dialogando con Riccobono. Il fantasista apre il fuoco dalla distanza. Tiro strozzato.

39’st Riccobono scucchiaia per Marzierli che dispenda una sponda a Rinaldini. Rinaldini uncina il pallone, lascia rimbalzare e scarica in porta. Botta a salve.

44’st Rinaldini apre il compasso a cercare Aprili, il quale scarica per il rimorchio di Riccobono. Conclusione sballata.

𝐓𝐚𝐮 𝐀𝐥𝐭𝐨𝐩𝐚𝐬𝐜𝐢𝐨-𝐆𝐫𝐨𝐬𝐬𝐞𝐭𝐨 𝟏-𝟏

Tau Calcio Altopascio: Di Biagio, Zini, Bernardini (26’st Lombardo), Alessio, Malva (33’st Di Fatta), Capparella, Bruzzo, Antoni, Manetti (35’st Perillo), Aldolfi (29’st Odianose), Biagioni. Allenatore: Venturi A disposizione: Di Ciccio, Bargellini, Piccini, Bartelloni, Vellutini.

Grosseto: Raffaelli, Bruni, Giustarini (17’st Carannante), Marzierli, Rinaldini, Riccobono, Macchi (26’ Aprili), Giuliani, Bensaja (26’st Guadalupo), Saio, Arcuri. Allenatore: Bonuccelli. A disposizione: Chilà, Cozzolino, Gianassi, Moscatelli, Presicci, Fregoli.

Marcatori: 46’ Marzierli (G), 13’st Capparella (T)

Arbitro: Francesco Martini (Valdarno) - Assistenti: Matteo Bertelli (Firenze), Tommaso Cardini (Firenze)

Ammoniti: Giustarini, Zini, Antoni, Capparella, Lombardo - Angoli: 2-7 - Recupero: 1’pt; 4’st

foto Noemy Lettieri -U.S. Grosseto 1912