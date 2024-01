Calcio Serie D: biglietti per Saravezza Pozzi - Grosseto, tutte le info

Grosseto: La societΓ informa i propri sostenitori che i biglietti per assistere alla gara Seravezza Pozzi-Grosseto, in programma domenica 21 gennaio 2024 ore 14.30 allo Stadio Buon Riposo di Seravezza, localitΓ Pozzi, incontro valido per la 20^ giornata di campionato di Serie D Girone E, saranno acquistabili il giorno della partita presso i botteghini dell’impianto sportivo lucchese, aperti dalle ore 13.30.



Per il settore ospiti Γ¨ stato predisposto un tagliando unico al prezzo di 10 euro.

L’ingresso riservato alla tifoseria biancorossa sarΓ ubicato in Via del Campo, dove verrΓ allestita un’apposita biglietteria destinata ai sostenitori organizzati di U.S. Grosseto.

Saranno disponibili al costo di 13 euro anche i tagliandi di Tribuna Coperta, con botteghino ed accesso da Via Buon Riposo. Per tale settore Γ¨ stata prevista una riduzione per gli spettatori Over 70, per i quali il tagliando costerΓ 10 euro.

Ingresso gratuito in tutto lo stadio, previo ritiro del titolo di legittimazione, per gli Under 12.