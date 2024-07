Calcio. Serata magica per gli arbitri maremmani. Premiati i più bravi. Vedi tutte le foto

Lorenzo Giuggioli, Giacomo Ginanneschi e Riccardo Muto promossi nei ruoli nazionali. Il “Premio Grosseto”, va Nicola Mascelloni e Roberto Bocci.



Grosseto: È stata davvero una serata speciale per gli arbitri grossetani quella che si è svolta venerdì 12 luglio presso la Sala Eden di Grosseto. Ospiti d’eccezione l’assessore allo sport del comune di Grosseto, onorevole Fabrizio Rossi e il vice presidente della Provincia, Valentino Bisconti che hanno premiato i tre big maremmani: Lorenzo Giuggioli (promosso in serie A nel ruolo assistenti), Riccardo Muto (promosso tra gli arbitri nazionali nel calcio 5) e Giacomo Ginanneschi (promozione in serie D tra gli assistenti). Tanti sono stati anche i riconoscimenti e premi per gli associati che si sono maggiormente distinti sia in regione che in provincia, nella stagione sportiva appena conclusa.





“Si, davvero una serata bella e partecipata. - esordisce il presidente della sezione di Grosseto, Luca Furzi. - Queste promozioni per noi rappresentano un vero fiore all’occhiello. Il passaggio di Giuggioli in serie A, dopo diciotto anni dall’ultimo, quello di Massimiliano Velotto, ci riempie d’orgoglio e allo stesso tempo sono sicuro che farà da traino a tutto il settore arbitrale maremmano”. Il “Premio Grosseto 2024”, quest’anno è andato a due rappresentanti della sezione Aia grossetana. Uno ad un giovane arbitro, Nicola Mascelloni, che si è messo in evidenza disputando una stagione molto importante, culminata nella direzione della finale di Coppa regionale Promozione, davanti a oltre 2.500 spettatori. L’altro a un decano, Roberto Bocci, designatore, formatore e organo tecnico sezionale per la serietà e l’impegno mostrati.



Questi gli altri associati premiati: debutto in Eccellenza: Lorenzo Bonamici; debutto in Prima categoria: Riccardo Tobaldo, Alessandro Maretti; debutto in Seconda categoria: Bernardo Baldassarri, Antonio Costantino, Daniele Guarini, Riccardo Scavuzzo; debutto in Terza categoria: Danilo Bartolini, Gabriele Vagheggini. Riconoscimenti anche per l’osservatore arbitrale Roberto Bocci e per i giovani arbitri debuttanti: Vittorio Babbanini, Niccolò Lamioni, AleNick Marras, Christian Schiano (under19), Giancarlo Armati (under 17).

“Pur essendo una piccola sezione della Toscana con circa 90 associati all’attivo, siamo l’unica in tutta la regione che vanta arbitri nazionali in tutte e tre le discipline sportive della Federcalcio: calcio a 11 (Lorenzo Giuggioli), calcio a 5 Ricardo Muto e beach soccer (Simone Paparozzi)”, conclude Luca Furzi.





