Calcio: La Virtus Acquapendente pareggia contro Aurora Querciaiola

Punticino equo e pronto a rammentare ad entrambe le formazioni che ci sarà da lavorare sodo per tenersi fuori dalle forche caudine chiamate play-out.

Acquapendente: In un pomeriggio dominato metereologicamente tanto dal freddo quanto da fiocchi di neve provenienti dall’Amiata e mulinati dal vento, gara in salita per gli aquesiani dopo la rete di Rempicci. Seppur in condizioni fisiche non perfette risulta determinante l’inserimento di Serafinelli ad inizio ripresa. Sua la conclusione che impegna Marcomigni e consente a Pieri con un vellutato pallonetto di testa di impattare la gara. Risultato giusto visto l’andamento-match. Tre occasioni per parte nel primo tempo. Aquesiani al tiro con Sartucci, Baba, Zannoni. Ospiti con Fontana, Petretti, Ingenito. Una a testa nella ripresa di Serafinelli e Petretti. Che non fanno altro che esaltare la duttilità intervento dei due numeri uno.



Campionato Seconda categoria (girone A) Undicesima giornata (sabato 21 gennaio 2023)

ASD VIRTUS ACQUAPENDENTE – SSD AURORA QUERCIAIOLA SRL 1-1 (PRIMO TEMPO 0 – 1)

ASD VIRTUS ACQUAPENDENTE: Palla, Matteo Bedini, Sartucci, Uderzo, Nardini (30° st Paoletti), Madi (42° st Agostini), Zannoni (1° st Serafinelli), Pieri (22° st Lucchi), Del Segato, Baba, Belardi. A DISPOSIZIONE: Lauricella, Gassama. ALLENATORE: Robustelli

SSD AURORA QUERCIAOLA SRL: Marcomigni, Lupieri, Selvi, Petretti, Wickramacarlu, Natale, Rempicci, Cecchini (1° st Pietrini), Ricci (22° st Paoletti), Fontana (42° st Persi), Ingenito (40° st Vispi). A DISPOSIZIONE: Cavaliere, Corradini, Egidi, La Perna, Marcoccia, Taratufolo. ALLENATORE: Spolverini

ARBITRO: Giulio Lattanzi Comitato di Viterbo

MARCATORI: 37° pt Rempicci (SAQS), 6° st Pieri (AVA)

NOTE: Espulso 32° st Sartucci (AVA) con rosso diretto per reazione a fallo ritenuta grave e 35° Natale (SAQS) con rosso diretto per fallo da ultimo uomo. Ammoniti 26° pt Ricci (SAQS), 44° pt Ingenito (SAQS) 46° pt Baba (AVA), 18° st Nardini (AVA), 44° st Serafinelli (AVA)