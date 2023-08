Calcio: Grosseto batte Amiata in allenamento. Oggi in campo contro Orvietana

Grosseto: Il Grosseto segna tre reti all’Amiata padrone di casa nel secondo allenamento congiunto del ritiro di Abbadia San Salvatore. Tante occasioni per i biancorossi, in piena fase di preparazione precampionato. Segna Morelli sul finire di primo tempo. Arrotondano il punteggio Marzierli e Schiaroli.

Gara tipica di pre campionato con ovviamente il tasso di qualità del Grifone superiore rispetto a quello dei padroni di casa. Continua il lavoro di preparazione del Grosseto di mister Bonuccelli che ha fatto scendere in campo tutti i giocatori della rosa, presente, come sempre, il DG Vetrini che sta seguendo il ritiro giornalmente curando tutti i dettagli.

Al 2’ Presicci dialoga con Rinaldini e sprigiona il destro. Il pallone sorvola la traversa. 6’ Il cross di Rinaldini attraversa tutta l’area, senza che Generali riesca ad incornare di testa verso lo specchio. 8’ Rinaldini fa viaggiare Riccobono, che calibra un velenoso tiro-cross. Ammortizza il portiere Cudini. 12’ Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Bianconi fa la sponda per Buti che calcia di potenza. Fuori misura. 13’ Sventola di Guidotti. Sfera che passa lontano dai pali. 16’ Presicci riceve da Macchi e si aggiusta la conclusione. La traiettoria diventa buona per Generali, che calcia però debolmente. 17’ Scambio corto all’altezza della bandierina tra Riccobono e Rinaldini. Rinaldini punta la retroguardia locale e prova a piazzare. A lato non di molto. 19’ Colpo di tacco di Rinaldini a liberare Bruni in proiezione offensiva. Bruni pesca Macchi all’altezza del dischetto. Il laterale del Grosseto calcia sul fondo, sprecando una buona occasione. 20’ Scorribanda di Carannante. Saetta con il destro sballata. 25’ Rinaldini salta il portiere, si defila e cerca l’assistenza di Generali. Caccamo salva tutto in chiusura. 28’ Perugini approfitta di un intervento pigro di Cretella e sferra il diagonale. Il pallone lambisce il palo alla destra di Raffaelli. 32’ Riccobono scucchiaia per Generali. Il pallone schizza verso Gianassi che carica il sinistro. Respinge centralmente Cudini. 34’ Rinaldini apparecchia per il rimorchio di Cretella. Piazzato in corsa braccato dal portiere. 39’ Perugini dialoga con Bianconi. L’attaccante locale apre il fuoco dal limite. Sfera alta. Al 43’ GOAL GROSSETO- Parabola da corner effettuato da Rinaldini. Morelli decolla e schiaccia di testa il vantaggio del Grifone. 44’ Sberla di Fregoli. Cudini si allunga. Rinaldini tenta poi il colpo di biliardo. Salva ancora Cudini. 45’ Morelli sovrasta nuovamente tutti su corner di Riccobono. A lato di poco.

Nella ripresa al 7’st Rete annullata a Marzierli. Il centravanti del Grosseto prolunga al volo l’assist di Barontini, ben imbeccato da Saio. L’assistente sbandiera il fuorigioco. 13’st Palla morbida di Moscatelli. Sabelli addomestica e calcia. Stoccata murata dal portiere Cerone. 13’ st RADDOPPIO DEL GROSSETO- Marzierli salta elegantemente il portiere Cerone, si allarga e appoggia in fondo al sacco. 20’st Traversa di Saio su calcio d’angolo di Giustarini. Il pallone diventa un flipper. Ci provano Arcuri prima e Schiaroli poi. Miracoloso il portiere Cerone in entrambi i frangenti. 21’st Reattivo il portiere Ceroni sulla sventola di Giustarini. 24’st Arcuri fa correre Giustarini, che sfiora la rete da posizione laterale. 25’st Altra occasione per Giustarini. Il fantasista riceve da Marzierli, ma sbatte di nuovo sul portiere al momento della staffilata mancina. 26’st Sabelli gira in mezzo al traffico su tacciante di Giustarini. Sul fondo. 33’st Marzierli imbecca Giustarini, che scaglia un violento tiro. Cerone si oppone. 44’st Terza rete del Grosseto. Poderosa incornata di Schiaroli. Il difensore sfrutta il tracciante di Giuliani dalla bandierina e calibra lo stacco vincente.

A fine gara il Direttore Generale Filippo Vetrini ha dichiarato: “Squadra condizionata dagli importanti carichi di lavoro degli ultimi giorni, ma comunque non abbiamo mai rinunciato a cercare, come sempre, di giocare. Il lavoro procede serenamente, fortunatamente di infortuni un po’ più importanti abbiamo avuto solo Bensaja e questa è un’altra buona notizia.”

𝐀𝐌𝐈𝐀𝐓𝐀-𝐆𝐑𝐎𝐒𝐒𝐄𝐓𝐎 𝟎-𝟑

Amiata: Cudini (1’ st Cerone), Romani (31’st Sacchi F.), Sclano, Caccamo (14’st Crociani), Andreoni (32’st Mambrini), Di Fiore (23’st Bisconti L.), Buti (14’st Andrei), Perugini (1’st Bisconti M.), Bianconi (1’st Sabatini), Bisconti F. (23’st Ousmane), Guidotti (14’st Benanchi). Allenatore: Coppi. A disposizione: Sacchi A.

Grosseto: Raffaelli (1’st Fecit), Morelli (1’st Schiaroli), Bruni (1’st Giuliani), Cretella (1’st Sabelli), Carannante (1’st Saio), Rinaldini (1’st Giustarini), Riccobono (1’st Guadalupo), Macchi (1’st Moscatelli), Gianassi (1’st Arcuri), Generali (1’st Marzierli), Presicci [24’ Fregoli (1’st Barontini]. Allenatore: Bonuccelli.

Marcatori: 43’ Morelli, 13’st Marzierli, 43’st Schiaroli

Angoli 3-14





Oggi giovedì 10 agosto nuovo test allo Stadio Campolmi. Alle ore 17.00 il Grifone affronterà l’Orvietana.