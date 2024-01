Calcio giovanile: “Solo dolci nella calza calcistica Befana 2024”

Acquapendente: “Solo dolci nella calza calcistica Befana 2024” per la Categoria regionale Under 15 ASD Real Azzurra Etruria che gusta appassionatamente gli undici punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Non scontato alla vigilia Campionato il percorso tranquillo e solido del gruppo allenato da Luca Fortuni e Federico Burla. Con 18 punti in 11 gare frutto di 4 vittorie (36.4%), 3 pareggi (27.4%) e 4 sconfitte (36.4%).

18 le reti realizzate ed altrettante subite per un differenziale 0. Bomber di inizio stagione Daniel Ronca con 4 reti. Seguono a quota 3 Giuliano Mareschi, Diego Perosillo, Alessandro Trincone. Con 1 infine Alessandro Capparozza, Pietro Emidi, Lorenzo Nutarelli, Ettore Palumbo, Pietro Sforza.