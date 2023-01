Sport Calcio Giovanile, lavori in corso per la 48° Coppa Passalacqua 13 gennaio 2023

13 gennaio 2023 130

130

Gianni Mancini Patron Francesco Luzzetti e tutti i suoi più stretti collaboratori sono al “pezzo” per la preparazione del massimo evento giovanile che si svolgerà dal 2 maggio al 23 giugno 2023 sul nuovo impianto di via Adda.

Grosseto: Grandi lavori per gli organizzatori della 48° Coppa Bruno Passalacqua, la massima manifestazione giovanile di calcio che andrà in scena sul tappeto verde di via Adda dal 2 maggio al 23 giugno 2023. Patron Francesco Luzzetti è da tempo al pezzo per la realizzazione della più importante manifestazione di calcio giovanile, una vera e propria passerella di future promesse che nella ultima edizione ha visto primeggiare il grifone e non solo. Ci sono i presupposti che anche l'edizione che andrà in scena quest'anno avrà ai nastri di partenza formazioni molto quotate che sicuramente riusciranno a proporre agli sportivi e addetti ai lavori un grande calcio. La manifestazione si svolgerà in notturna, con inizio ogni gara alle ore 21:15. Ci sono tutti i presupposti che la manifestazione confermerà i grandi successi del passato, su una passerella come quella di Grosseto di gran livello.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Calcio Giovanile, lavori in corso per la 48° Coppa Passalacqua Calcio Giovanile, lavori in corso per la 48° Coppa Passalacqua 2023-01-13T10:30:00+01:00 203 it Patron Francesco Luzzetti e tutti i suoi più stretti collaboratori sono al “pezzo” per la preparazione del massimo evento giovanile che si svolgerà dal 2 maggio al 23 giugno 2023 sul nuovo impianto di via Adda. PT1M /media/images/pallone-coppa-passalacqua-2022.jpg /media/images/thumbs/x600-pallone-coppa-passalacqua-2022.jpg Maremma News Grosseto, Fri, 13 Jan 2023 10:30:00 GMT