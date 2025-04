Quarto e ultimo appuntamento con Giacomo Moscato alla Sala Allegri del Teatro Fonderia Leopolda

Sabato 5 aprile alle 16 andrà in scena la conferenza emozionale dal titolo “William Shakespeare - La verità è altrove”

Follonica: Sabato 5 aprile, avrà luogo il quarto e ultimo appuntamento con “Letteratura a Teatro”, il ciclo di incontri artistico-letterari promosso dal Comune di Follonica in collaborazione con l’Università dell’Età Libera di Follonica. Il prof. Giacomo Moscato – docente di Letteratura e Storia, attore, regista, scrittore, direttore artistico e presidente del Laboratorio Teatrale Ridi Pagliaccio APS di Grosseto – allestirà una conferenza emozionale dal titolo “William Shakespeare - La verità è altrove”. Attraverso un’analisi attenta e un racconto avvincente e pieno di sorprese, Moscato cercherà di fare luce sull’identità di William Shakespeare, da secoli avvolta in un alone di mistero e di leggenda.

«Sulla vera identità di William Shakespeare» afferma Moscato «aleggiano da secoli dubbi e leggende, sospetti e depistaggi. Malgrado la strenua resistenza degli storici inglesi, una cosa sembra ormai appurata: il personaggio di Stratford-upon-Avon indicato in tutte le biografie ufficiali non può essere l’autore delle opere di William Shakespeare. La verità è chiaramente altrove. Il mio lavoro di ricerca, durato oltre due anni, è un’indagine approfondita e scrupolosa alla ricerca della verità, ma anche un vero e proprio “atto d’amore” nei confronti del più grande autore della Storia del Teatro».

Lo spettacolo si terrà presso la sala Allegri del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica e avrà inizio alle ore 16.00.

L’ingresso sarà libero e senza obbligo di prenotazione.