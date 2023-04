Calcio. Crescita dei bambini: le società sportive del territorio si incontrano

Giovedì 27 aprile ultimo incontro dei Clinic organizzati dalla Pro soccer lab di Castiglione: questa volta dedicato alle società sportive del territorio e alla crescita dei ragazzi

Castiglione della Pescaia: Giovedì 27 aprile si terrà l’ultimo incontro dei Clinic organizzati dalla Pro soccer lab a Castiglione della Pescaia, dedicato questa volta alla gestione dei bambini e dei ragazzi nelle società sportive. L’appuntamento è per le ore 19 all’interno del centro sportivo Casamorino, in località Casa Mora, e ad essere invitate sono state le società sportive di altre discipline presenti sul territorio.

“Per questo ultimo incontro – spiega Roberto Picardi, responsabile area tecnica Pro soccer lab – abbiamo aperto il nostro centro sportivo a tutte le società sportive del territorio che vorranno partecipare. Non solo calcio, quindi, ma anche pallavolo, basket, tennis, hockey, baseball, ginnastica e tutte le altre discipline che sviluppano percorsi di crescita con bambini e ragazzi. Vogliamo estendere il nostro invito, chiaramente, anche a tutte quelle società che non siamo riusciti a contattare ma che ci farebbe piacere avere con noi per parlare proprio delle corrette modalità di relazione e sulle eventuali criticità che si possono verificare nella gestione e nella crescita dei ragazzi, confrontandoci e mettendo insieme le nostre esperienze”.

All’incontro parteciperà anche lo psicologo sportivo della Pro soccer lab, Alessio Finetti. L’incontro è gratuito e aperto a tutti gli interessati del settore. Per info è possibile chiamare il numero 331.9707488, o visitare il sito www.prosoccerlab.it o ancora i profili social della società: @prosoccerlab.