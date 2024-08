Calcio, Aurora Pitigliano: “Tutto sui giovani per la stagione 2024/25”

Pitigliano: Con la nuova stagione alle porte L'Aurora Pitigliano scopre le carte annunciando il nuovo corso per una strategia incentrata tutta sulla valorizzazione dei giovani provenienti dal settore giovanile per la stagione calcistica 2024/25. In linea con questo obiettivo, sono già cinque i ragazzi “promossi” in prima squadra che si metteranno a disposizione di mister Gaggi per disputare il campionato di Terza Categoria: Belli, Virtuosi, Ferri, Ronca e Ortenzi.

Emanuele Belli sarà uno dei portieri, pronto a difendere i pali insieme ai “nuovi acquisti” Castra e Mengoni. Marco Virtuosi, giocatore versatile, è un difensore/centrocampista che può offrire abilità in entrambe le fasi di gioco. Jacopo Ferri è invece un centrocampista puro che si aggiunge ad un reparto già solido. Infine Francesco Ortenzi e Tommaso Ronca sono due promettenti attaccanti, pronti a guadagnarsi un posto davanti con abilità e determinazione.

La scelta di puntare sui giovani locali è il risultato di un preciso volere della società, che crede fortemente nel potenziale e nell'importanza di investire nella crescita dei propri ragazzi. Tuttavia, ciò non esclude la possibilità che altri giovani calciatori vengano aggregati alla prima squadra durante la stagione, contribuendo al progetto di costruzione di una squadra forte e coesa che rappresenti con orgoglio i colori dell’Aurora Pitigliano.