Calcio allievi regionali. Pareggio tra Us Grosseto e Venturina

Grosseto: Partita intensa e giocata molto bene da tutte e due le squadre. Il Venturina si mette in evidenza nei primi 10' del secondo tempo, ma è il Grosseto a prendere in mano le redini del gioco e a creare diverse occasioni per passare in vantaggio, ma non ci riesce grazie alle prodezze del portiere avversario. I giovani biancorossi passano in vantaggio al 25' con Bojinov, che su mischia in area realizza con un bel rasoterra.

La partita è sotto il controllo dei maremmani fino al 40'. Una incomprensione fra Giraudo e il portiere Nesti, crea l'occasione per mettere il pallone sui piedi di Cozzolino che non sbaglia. Il goal era forse viziato da un fallo sul portiere, ma per l’arbitro è tutto regolare. La gara si conclude con un pareggio.



Campionato Allievi regionali under17 “2006”: Grosseto 1912 - Venturina 1-1

Marcatori: 25' S. t. Bojinov (Gr.), 40' St.. Cozzolino(Vent.)

U.s. Grosseto 1912: Nesti, Fommei, Baldanzi, Repola, Giraudo, Cipollini, Simi, Nardi, Pierini, Tarlev, Mori. A disp. Cipriani, Frediani, Bojinov, Ibrami, Daveri, Emini, Molinu, Pimpinelli.

Venturina: Pallini, Bellini, Coppola, Rincon, Vanessa, Traversari, Dede, Miele, Micheli, Cozzolino, Latini.

foto di repertorio