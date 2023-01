Calcio, Alessandro Sersanti convocato da Max Allegri

Il giovanissimo atleta grossetano, promessa del calcio maremmano, sarà a disposizione per la gara di campionato con la Cremonese.



Grosseto: E' arrivato il grande giorno per la giovane promessa grossetana del calcio. Alessandro Sersanti è stato convocato da Max Allegri per il prossimo impegno della Juventus contro la Cremonese alla ripresa del campionato.

Sersanti, classe 2002, esplose nella Mini Coppa Passalacqua quando militava nelle file del Roselle, poi arrivò la scalata alla serie A nelle file giovanili della Juventus partecipando al campionato Under 23. Oggi è arrivata la tanto attesa convocazione al posto di Miretti (infortunato). Siamo al gran debutto per la giovane promessa grossetana. In bocca a lupo Alessandro.