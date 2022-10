Calcio a 5: per l’Atlante arriva il primo derby regionale della stagione

La formazione biancorossa e’ di scena a prato per incontrare l’italgronda nella terza partita del campionato nazionale di serie “b” di calcio a 5.



Grosseto: Dopo due successi consecutivi, il primo in trasferta contro il Real Casalgrandese alla prima di campionato e la seconda sabato scorso tra le mura amiche ai danni dell’Aposa Bologna, entrambi ampiamente meritati, l’Atlante Grosseto del presidente Iacopo Tonelli, è atteso sabato prossimo dal derby in trasferta contro il Futsal Prato. La partita, che si disputerà alla palestra “Gramsci-Keines”, avrà inizio alle 15.

Mentre i ragazzi di mister Alessandro Izzo sono a punteggio pieno, cioè a sei punti, i lanieri hanno un punto solo in classifica dato che all’esordio sono stati sconfitti a domicilio dalla “corrazzata” Olimpia Regium per 7-1, mentre nell’ultimo turno il Prato ha ottenuto un pari importante (2-2) a Bologna contro il Bfc 1909, pertanto l’impegno per i grossetani non sarà sicuramente dei più facili.

Ma ora è la volta di far parlare il tecnico Alessandro Izzo, che siamo andati a disturbare al termine dell’allenamento del giovedì sera al Palabombonera: ciao Alessandro, complimenti per i sei punti conquistati dopo due partite, ora c’è all’orizzonte il primo derby della stagione contro il Prato in trasferta, cosa mi dici del prossimo impegno? La partita di sabato prossimo per noi è molto importante, afferma il tecnico piombinese, abbiamo sei punti e vogliamo continuare a fare bene, la squadra è in salute e non ci vogliamo porre limiti-continua Izzo- ho giocatori bravi, intelligenti e con ampi margini di miglioramento. Sabato prossimo per riuscire a prenderci quei tre punti dobbiamo in assoluto difendere benissimo ed essere cinici. L’allenatore biancorosso conclude questa chiaccherata dicendo che ogni partita ha la sua storia e noi vogliamo scriverne un’altra da tre punti e dai miei ragazzi mi aspetto il massimo. Ciao Alessandro grazie del tempo che mi hai concesso con il classico in “bocca al lupo”.

Questi i convocati da Alessandro Izzo per la trasferta a Prato che si dovranno trovare alle 8,30 di sabato mattina al Palabombonera: Tamberi, Brunelli, Cipollini, Rodrigo, Pierro, Lessi, Baluardi, Nil, Gianneschi, Falaschi, Mateo e Liburdi.

Queste le designazioni arbitrali per la suddetta partita: 1’ arbitro Aurelian Petrica Chirvasuta sezione Aia di Monza, 2’ arbitro Marco Amatucci, sezione Aia di Milano, cronometrista Fabio Parretti, sezione Aia di Prato.