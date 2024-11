Cronaca C’è una centenaria a Pereta: auguroni per il traguardo raggiunto 24 novembre 2024

Pereta: Clorinda Guidi, da tutti conosciuta come Dinda, ha compiuto 100 anni. La nonnina, dotata di uno smalto che neppure le ventenni possiedono, nativa di Pereta ma residente a La Spezia, ha deciso di festeggiare il secolo di vita tra le mura antiche del borgo nel comune di Magliano che le dette i natali il 7 novembre 1924. Così domenica 24 novembre, insieme al figlio Gino, alla nuora Sandra, ai nipoti Nicola e Marco e ai tanti parenti e amici intervenuti, ha celebrato questo considerevole traguardo nella sua Pereta, alla quale è rimasta sempre legata profondamente e intimamente. Dinda ha vissuto una vita a fianco del suo amato Giovanni, venuto a mancare qualche anno fa, con il quale racconta di aver avuto un rapporto di grandissima fiducia e rispetto profondo, tanto che da giovanissima, lei spirito indomito e ribelle, lo seguì proprio nella città ligure, dove nacque il frutto del loro amore, Gino oggi titolare di due farmacie, una a La Spezia e l’altra a Rio Maggiore. Alla super nonna, le felicitazioni della redazione e l’augurio di trascorrere serenamente altri compleanni circondata dall’affetto dei suoi cari, parenti e amici.

