C’è due senza tre: il Big Mat Bsc vince ancora e vola ai play-off

I biancorossi, imponendosi per 12-4 in gara due, liquidano il Collecchio senza giocare il terzo match



Grosseto: Non c’è bisogno di un terzo match per la qualificazione. I biancorossi, imponendosi in gara due per 12-4, liquidano il Collecchio e volano ai play-off di Serie A. Allo stadio Simone Scarpelli va in scena un’ottima partita, con i ragazzi di Stefano Cappuccini che passano in vantaggio con Daniel Alejandro e Cinelli nel secondo inning. Nel terzo tempo poi allungano le distanze con Leonora, Pereira Jablonskis, Daniel Alejandro, Maggi e Mercuri che passano per casa base, portando il risultato sul 7-3. Nel quarto inning la squadra di casa sigla altri tre punti con Leonora, Maggi e Mercuri, mentre nel quinto passa per casa base con Tiberi e Aloma Herrera.

Successione punti

Camec Collecchio: 003 010 0

Big Mat Bsc Grosseto: 025 320 X

Battitori

Camec Collecchio: Alfieri 4 (1/3), Castillo Novas DH (1/3, Grassani 0/1), Mirabal Leon 6 (1/3), Deotto 6 (1/2), Daddi 3 (0/3), Benetti 5 (0/1, Coffrini 0/1), Sorrentino 2 (0/3), Melegari 9 (0/3), Delmonte 8 (0/1, Mordacci 0/1);

Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 9 (1/5), Aloma Herrera 4 (1/2, Funzione 0/1), Leonora 8 (2/4), Pereira Jablonskis 5 (1/3), Daniel Alejandro 7 (2/3), Maggi DH (1/2, Cappuccini 0/1), Mercuri 6 (2/3), Cinelli 2 (1/1), Luciani 3 (1/2, Tiberi 1/1).

Lanciatori

Camec Collecchio: Fabiani (L, 2.1 IP, 3 H, 5 R, 5 ER, 5 BB, 1 SO), Bertolini (0.2 IP, 4 H, 2 R, 2 ER, 1 BB), Acerbi (2.0 IP, 4 H, 4 R, 4 ER, 3 BB), Dallaturca (1.0 IP, 2 H);

Big Mat Bsc Grosseto: Sireus (W, 4.0 IP, 3 H, 3 R, 3 ER, 3 BB, 4 SO), Pecci (2.0 IP, 1 H, 1 R, 4 SO), Artitzu (1.0 IP, 3 SO).

Arbitro capo: Jacopo Costantini Arbitro 1B: Simone Menicucci Arbitro 3B: Yuri Macchiavelli

Foto di Noemy Lettieri