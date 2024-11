Buoni spesa per le famiglie in difficoltà

Vicesindaco Bulgarini: «Vogliamo stare accanto a chi si trova in difficoltà: faccio appello agli esercenti di Manciano affinché aderiscano all’avviso»

Manciano: Il Comune di Manciano ha stanziato 10mila euro per aiutare i cittadini che si trovano in difficoltà economica. «È un’iniziativa – spiega il vicesindaco Roberto Bulgarini che ha la delega al Sociale – a cui teniamo molto: per un ente comunale anche reperire 10mila euro dal bilancio in questo momento non è semplice ma ci siamo impegnati per trovare le risorse da mettere a disposizione della nostra comunità. Viviamo in un periodo complesso, in molti si trovano a dover fare i conti con problemi economici: l’aiuto che diamo riguarda l’acquisto di generi alimentari di prima necessità». Per questo l’ente comunale ha pubblicato un avviso rivolto agli esercenti del Comune che vogliano aderire all’iniziativa. «Faccio appello a tutti i commercianti del nostro territorio: mettersi a disposizione per accettare i buoni spesa è una scelta di solidarietà e condivisione».

Dopo aver chiuso la lista degli esercizi commerciali a disposizione, il Comune pubblicherà l’avviso rivolto ai cittadini per poi stabilire i beneficiari in base all’Isee e al nucleo familiare.

La scadenza per aderire all’iniziativa è lunedì 11 novembre: tutte le informazioni sono reperibili sul sito dell’ente (www.comune.manciano.gr.it).