Buoni piazzamenti per la Polisportiva Barbanella Uno nei campionati di Federazione

Grosseto: Fine settimana intenso per le ginnaste e i tecnici della Polisportiva Barbanella Uno. A Livorno si sono svolti i campionati regionali silver di Federazione individuali e a squadre.

Nella giornata di sabato la squadra composta da Azzurra Terminali, Alice Frosi, Ginevra Chechi e Benedetta Campomori ha conquistato un ottimo 2° posto nel Campionato di serie D categoria LC3 attrezzi.

Da segnalare in questa gara il ritorno in pedana di Azzurra Terminali dopo il brutto infortunio di quest’estate Azzurra è tornata a gareggiare per sostituire la compagna Greta Conti, al momento ferma causa infortunio, dimostrando carattere e generosità e soprattutto di aver recuperato pienamente la forma fisica .

Ottima anche la prova della 2° squadra composta da Melania Santini, Ambra Conti e Matilde Bentivoglio che ha gareggiato con determinazione, ottenendo in alcuni attrezzi punteggi molto interessanti.





Nella giornata di domenica invece, sempre a Livorno, si è svolta la gara regionale silver individuale di Federazione categoria LB3.

Le allieve di Claudia Salvadore ed Azzurra Terminali, al 1° anno di attività agonistica federale, hanno tutte primeggiato nelle loro categorie, portando a casa 3 splendide medaglie d’oro:

1° gradino del podio tra le più piccole per Perla Girelli, 8 anni, nelle allieve 1.

1° gradino del podio anche per Daria Pezzuto, 9 anni, nelle allieve 2.

E per concludere 1° gradino del podio anche per Luce Girelli, 11 anni, nelle allieve 4 .

Buone anche le prove delle junior Elisa De Santis, Anna Capasso e Martina Radiconi.

Grande entusiasmo da parte di tecnici e staff della Polisportiva per questi nuovi e incoraggianti risultati ottenuti.

Dopo la pausa Pasquale le atlete ritorneranno in pedana per le seconde prove di federazione sia individuali che a squadre e per la 2° prova CSI valida per la qualificazione alle finali nazionali.