«Buon anno scolastico». Il messaggio del sindaco Morini e l’assessore Vignali agli studenti

Manciano: Il sindaco Mirco Morini e l’assessore alla Pubblica istruzione Daniela Vignali, mandano un messaggio agli studenti, ai docenti e al personale scolastico in occasione dell’avvio della scuola.

«Cari ragazzi, iniziamo da voi – dichiarano –: vi auguriamo a nome di tutta l'Amministrazione comunale un anno scolastico ricco di soddisfazioni. La scuola rappresenta la migliore palestra possibile per la vita futura, siate curiosi, impegnatevi e siate rispettosi dei vostri insegnanti e dei vostri compagni. Vivete al massimo questa meravigliosa esperienza che vi permette di scoprire il mondo che vi circonda, di stare con i vostri coetanei, di stingere amicizie che spesso durano per tutta la vita. Ai docenti e al personale scolastico auguriamo un buon nuovo anno: siete i pilastri che sostengono le nuove generazioni, il vostro è un compito impegnativo, spesso non valorizzato come meriterebbe e vi ringraziamo sin da ora per il grande lavoro che vi attende. Buona scuola a tutti e che sia un anno da ricordare».