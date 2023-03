Branzino The Challenge 2023, ultimi giorni per iscriversi

Torna la competizione internazionale in kayak con le esche artificiali dedicata alla spigola. Dal 5 al 7 maggio ad Orbetello. Ricco montepremi.



Orbetello: C’è tempo fino a Venerdì 31 marzo per iscriversi a Branzino the Challenge la più importante manifestazione a livello europeo, con le esche artificiali, specificatamente dedicata alla spigola che si pratica in kayak. Il tradizionale appuntamento di pesca Branzino The Challenge, si disputerà nella pescosa laguna di Orbetello il primo weekend di maggio, da venerdì 5 a domenica 7.

Alta la competizione della gara che vede aggiungersi agli attuali iscritti, quasi 150 un record europeo, per una manifestazione sportiva da kayak, provenienti da Italia, Francia e Spagna tutti i campioni individuali e i team impalmati delle passate edizioni e nomi di spicco nel mondo della pesca sportiva come Roberto Ripamonti e Samuele Ferroni, reduce da importantissime competizioni negli Stati Uniti. Patrocinata dall’amministrazione comunale di Orbetello, organizzata da Insidefishing, Branzino the Challenge si svolgerà presso l’area del Circolo Canottieri di Orbetello dove sarà allestita una struttura di accoglienza, che consentirà lo svolgimento di tutte le attività legate alla manifestazione. Molte le sorprese per i partecipanti e i turisti che arriveranno in laguna e sosteranno nell’area, oltre allo spazio dedicato all’enogastronomia con la possibilità di degustare le specialità locali preparate da chef stellati, si potrà assistere ad attività dimostrative rivolte al pubblico e ad alcuni workshop: la sicurezza per la navigazione in kayak; come scegliere l’equipaggiamento adatto; come destreggiarsi nella scelta delle esche. Gli workshop, si svolgeranno contestualmente all'evento, e saranno tenuti da conosciuti e apprezzati esperti di pesca sportiva. Lo studio permanente, allestito all’interno della struttura di ricevimento del Circolo Canottieri di Orbetello, sarà il punto d’incontro di esperti e appassionati del mondo della pesca sportiva che cercheranno di raccontare una delle più emozionanti gare di pesca del territorio.

Le fasi salienti della gara saranno trasmesse in diretta streaming da BranzinoLive sulla pagina Facebook di Branzino the Challenge. La sfida, Branzino the Challenge, aderisce al no-kill, quindi, per facilitare il rapido rilascio delle spigole, il termine di verifica della lunghezza si baserà sulle immagini fotografiche scattate direttamente dai partecipanti in gara, muniti di telefono, che trasmetteranno tramite applicazione WhatsApp, l’immagine della cattura, in tempo reale, direttamente al recapito di riferimento degli organizzatori. La gara individuale o in team, è aperta a tutti, unico limite aver compiuto 14 anni e, chi è sprovvisto di kayak, ha la possibilità di noleggiarlo direttamente in loco, grazie alle aziende Bolsena Yachting e Ozone Kayak. Branzino the Challenge si pregia della partnership di prestigiosi brand del settore come: Tubertini, Trabucco International, Old Captain, Bolsena Yachting, Ozone Kayak, T3 Distribution, NRS, Garmin Italia, Cogitech-BKK, Saltwater Italy, Arkosund Fishing Lodge, Salmotrutta.

Le iscrizioni si chiuderanno Venerdì 31 Marzo, andando sul sito www.branzinothechallenge.com si potrà accedere direttamente alla scheda dell’iscrizione ed avere tutte le informazioni della gara.