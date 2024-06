BPER Beach Volley Italia Tour: a Marina di Grosseto la vittoria parla argentino e romano

Marina di Grosseto: È stato spettacolo puro in una location unica e meravigliosa come il Cieloverde Village nel cuore della Maremma, a Marina Di Grosseto, sotto l’organizzazione AIBVC, l’egida Asi e la fattiva e proficua collaborazione del promoter locale Skyball Beach Volley School. Una tre giorni di schiacciate e tanto, tanto vento. Così, la terza tappa del circuito italiano in programma in Toscana parla argentino nel maschile e romano nel femminile.



In campo maschile la gara per il titolo è stata una vera e propria battaglia. Da una parte la coppia argentina composta dal duo di Buenos Aires, Valentino Salema e Valentin Lombardo, dall’altra il tandem toscolaziale composto dall’highlander e olimpico Eugenio Amore assieme al talento capitolino Davide Borraccino. Ne è venuta fuori una lotta all’ultimo colpo che si è risolta con la vittoria per 2-1 (15-13 al terzo set) dei due sudamericani, che avevo vinto il primo parziale. “Ci siamo molto divertiti – affermano i due vincitori -, ottima l'organizzazione, ora rimaniamo un po' in Italia, giocheremo il campionato italiano prima di spostarci in Grecia per un torneo internazionale. Il Bel Paese è sempre bello e ci accoglie bene, un buon posto per crescere e migliorarci”. Terzo posto per Caminati-Casadei.









In campo femminile tornano e vanno subito a segno, col sole o col vento a 40 nodi non fa differenza perché il risultato è sempre lo stesso. Primo posto e conquista della terza tappa. Per le romane Federica Frasca e Alice Gradini arriva la prima perla stagionale, vittoria in finale per 2-0 (21-12, 21-13) su Martina Foresti e Alessia Zaniboni. Stavolta hanno dovuto faticare più del previsto e non solo dal punto di vista metereologico per il forte vento, ma anche per le forti avversarie. In semifinale avevano sconfitto per 2-1 Camatti-Batori al termine di un match infinito, annullando diversi match point. “Non è stata facile stavolta – dicono le romane -. Non eravamo al meglio dal punto di vista fisico e poi anche il vento ha influito, ma anche stavolta è andata bene. Un buon viatico per l'inizio della stagione che ci vedrà impegnate al campionato italiano e poi qualche tappa internazionale”. Terzo posto per Camatti-Batori.

Francesco Bertolini, promoter locale, afferma: “Un ringraziamento a chi ci ha ospitato, a tutto lo staff della Skyball Beach Volley School. Secondo anno di questo tour, crediamo molto in questo sport e in questo circuito. Stiamo crescendo molto come club, si iniziano a vedere anche i primi risultati alle Club Series con diversi podi e siamo contenti, anche il movimento qui in Toscana sta crescendo molto, noi ce la mettiamo tutta”.