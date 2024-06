BPER Beach Volley Italia Tour: A Castiglione vincono Marta-Margaritelli e Montedoro-Pastorino

Castiglione della Pescaia: Nella seconda tappa del BPER Beach Volley Italia Tour grande spettacolo a Castiglione della Pescaia, primo dei due appuntamenti toscani. Schiacciate e divertimento, ma anche tanto agonismo con tante coppie di livello nazionale, che hanno dato vita a una due giorni di beach volley di pura adrenalina. Così a conquistare il gradino più alto del podio una coppia che è in pianta stabile ad alti livelli in questa competizione con il loro gioco fatto di cuore e grandi colpi, stiamo parlando degli umbri Alessandro Marta e Francesco Margaritelli che trovano la loro forza, giocando di coppia. In finale hanno sconfitto per 2-0 con un doppio 21-18 Edoardo Pantalei e Matteo Marini.

Terzo gradino del podio per il sempre verde Luca Colaberardino con le sue 45 primavere, il romano dopo aver vinto le Finals si ritrova con un nuovo compagno e conquista un'ottima posizione, prima volta sul podio al Tour per Davide Borraccino, ex giocatore di pallanuoto e volley indoor in serie B nella Capitale e ora dedito alla sabbia.

Nella finalina hanno avuto la meglio su Mussa-Podestà con un doppio 21-15. Nel tabellone femminile successo per Martina Montedoro e Monica Pastorino, alla prima vittoria di tappa nel circuito Italia Tour, targato BPER Banca con ASI come ente promotore. Le due in finale hanno battuto per 2-1 (21-15, 15-21, 15-5) una coppia inedita, ma di grande esperienza come Alice Eaco e Milena Stacchiotti. Le romane hanno fatto un grande torneo perdendo solo nell'ultima partita.

Al terzo posto troviamo Giulia Rastelli e Giulia Tamagnone, che hanno sconfitto nella finalina per 2-0 (21-15, 21-15) Bertozzi-Mazzotti, vincitrici a Pescara. In totale oltre 70 coppie sono scese in campo. Un ringraziamento al promoter locale Beach Volley Maremma a Decathlon con Kipsta il pallone ufficiale, a Bvos partner tecnico.