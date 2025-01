Boxe: Parte alla grande il 2025 dell’organizzazione Rosanna Conti Cavini

Fissata la data del campionato Ebu Silver. Sul ring Giustini vs Seifkhani

Grosseto: È stato un 2024 formato super per il pugilato targato Rosanna Conti Cavini. L’organizzazione guidata dalla promoter internazionale ha fatto il pieno di eventi al termine di una stagione molto intensa dal punto di vista degli impegni, quanto soddisfacente sotto il profilo dei risultati ottenuti.

La macchina organizzatrice del sodalizio grossetano però, non si ferma e il nuovo anno promette subito grandi appuntamenti, a partire dalla notizia più recente. È di questi giorni, infatti, l’assegnazione del campionato Ebu Silver dei pesi massimi che l’organizzazione Rosanna Conti Cavini si è aggiudicata, vincendo l’asta nei confronti degli altri promoter internazionali che avevano messo gli occhi su questo importante titolo. Il confronto, di livello europeo, vedrà la difesa del titolo da parte di Eduardo Giustini, pugile appartenente alla scuderia della manager Monia Cavini, impegnato contro lo svedese Pezhman Seifkhani.





Il match, grazie alla collaborazione con il Comune di Firenze, nella persona del sindaco Sara Funaro e dell’assessore allo sport Letizia Perini, è programmato per il 29 marzo sul ring del PalaRobur Scandicci. Giustini, 35enne pugile di San Frediano molto amato a Firenze, vanta un record di 17 vittorie (di cui sei per KO) e tre sconfitte, oltre alla difesa dell’Ebu Silver, ha conquistato tre titoli italiani dei pesi massimi ed è stato campione continentale Ubo. Conosciutissimo in città per essere un calciante dei Bianchi, ha regalato alla “sua” Firenze tante soddisfazioni sportive che conta di ripetere, grazie ai consigli del maestro Leonardo Turchi, da sempre al suo fianco. Il campionato Ebu Silver promette in ogni caso spettacolo, perché l’avversario di Giustini è un pugile di tutto rispetto. Lo svedese Pezhman Seifkhani, 34enne proveniente da Orebro, ha sinora messo a referto un record di 16 vittorie (ben 12 ottenute per KO) e una sola sconfitta.

Oltre al main event, come consuetudine, la serata sarà arricchita da altri match professionistici e dilettantistici che l’organizzazione Rosanna Conti Cavini sta allestendo con particolare attenzione, in modo da soddisfare il grande pubblico di appassionati che tradizionalmente è presente alle riunioni targate RCC Boxe. Oltre allo spettacolo, ne guadagneranno in esperienza anche gli atleti della società pugilistica grossetana Umberto Cavini, presieduta da Fabrizio Corsini che è sempre molto attento alla crescita dei giovani pugili fatti in casa che si stanno allenando con il maestro Simone Giorgetti.

Il grande lavoro svolto non è passato inosservato e tra le novità del nuovo anno ci sono anche le nomine per le cariche della FPI (Federazione Pugilistica Italiana) che a livello regionale ha guardato alla Maremma come punto di riferimento. Monia Cavini e Rosanna Conti Cavini sono state nominate responsabili del settore professionisti, mentre Fabrizio Corsini è stato nominato delegato provinciale Coni per Grosseto. Soddisfazioni che arrivano anche fuori dal ring, come quelle che hanno visto il giovane fotografo Elia Caprini aggiudicarsi il concorso “Freeze the game”, promosso dalla Nikon e relativo alle foto scattate durante le manifestazioni sportive. Grazie allo scatto effettuato proprio durante il match di Eduardo Giustini, valevole per il titolo italiano che si è svolto lo scorso settembre, il grossetano Caprini, invitato nell’occasione dall’organizzazione Rosanna Conti Cavini, è riuscito ad aggiudicarsi l’ambito premio.