Botta e risposta: “Sicurezza non è di destra o di sinistra, bisognerebbe remare tutti stessa parte”

La replica del sindaco Marini alla consigliera Amati



Arcidosso: “La nota stampa della Consigliera Guendalina Amati ci lascia alquanto perplessi e stupiti, la sicurezza dei nostri territori e dei concittadini è un tema che andrebbe affrontato cercando di remare tutti dalla stessa parte, senza forzature e tantomeno vantare dei diritti di primogenitura sull’argomento”. Così il Sindaco Jacopo Marini risponde alle affermazioni dell’esponente di Fratelli d’Italia che criticava le Amministrazioni locali a trazione PD di essersi svegliate in ritardo sul tema o addirittura di aver sempre negato il problema.

“Innanzitutto, non si capisce il motivo di dover rimarcare i confini politici tra destra e sinistra sul richiedere un maggior controllo del territorio ed il potenziamento degli organici delle forze dell’ordine, come se la nota congiunta di noi Sindaci avesse in qualche modo prefigurato il reato di lesa maestà nei confronti di Fratelli d’Italia, che a quanto pare si vorrebbe erigere come unico paladino della sicurezza” – ribadisce Marini.

“Inoltre, essendo stato chiamato in causa, vorrei ricordare, come più volte testimoniato in modo facilmente dimostrabile, che il sottoscritto si è sempre speso con la Prefettura nelle riunioni del Comitato provinciale sull’ordine pubblico e sicurezza nel richiedere un maggior presidio ed un intensificarsi del coordinamento delle forze sul campo. Il ripristino della Compagnia dei Carabinieri ad Arcidosso non è una scelta che spetta agli Enti Locali ma una precisa decisione del governo nazionale. Proprio per questo, invece di stigmatizzare l’appello dei Sindaci, mi sarei aspettato dalla Consigliera Amati una maggiore collaborazione, visto il canale privilegiato che la stessa appartenenza politica gli concede, nel sollecitare il Governo ad una maggiore attenzione sulla sicurezza dei nostri territori”.