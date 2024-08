Borse studio DSU Toscana, a Grosseto incontri informativi per compilazione della domanda

Appuntamenti il 27 agosto e il 3 settembre. Visite alle aule, ai laboratori e alla biblioteca dell’Università di Siena

Grosseto: Riprendono gli incontri informativi e di aiuto alla compilazione online della domanda per la borsa di studio e posto alloggio dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana per chi intende immatricolarsi, o per gli iscritti, ai corsi dell’Università di Siena per l’anno accademico 2024/2025.

I prossimi appuntamenti sono in programma per il 27 agosto e il 3 settembre, dalle ore 9 alle ore 14 nell’Aula delle Colonne del Polo Universitario Grossetano, in via Ginori 41; dove si tengono le attività didattiche dell’Università di Siena.

Gli appuntamenti informativi rappresentano anche un’occasione per visitare la sede con i laboratori, le aule e la biblioteca. Per presentare la domanda per la borsa di studio DSU Toscana c’è tempo fino al 6 settembre (ore 13), per gli studenti iscritti o che intendano immatricolarsi ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico.

Le informazioni sul bando sono pubblicate sul sito dell’DSU Toscana: www.dsu.toscana.it/borsa-di-studio.