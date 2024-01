Borsa Mercato Lavoro 2024: colloqui di pre-selezione

Grosseto: Il Centro Servizio di Grosseto dell’Ente Bilaterale Turismo Toscano ricorda che anche quest’anno tornerà l’appuntamento per chi cerca un occupazione nel mondo del turismo: la BORSA MERCATO DEL LAVORO 2024 che si svolgerà nelle giornate di martedì 6 e mercoledì 7 febbraio presso la Sala Eden a Grosseto dalle 10 alle 16. Per partecipare all’’evento ci si può iscrivere on line tramite il sito www.borsamercatolavoro.it (dove è possibile consultare le tantissime offerte di lavoro) oppure direttamente i giorni dell’evento alla Sala Eden a Grosseto il 6-7 febbraio.



La importante novità di quest’anno è che per facilitare ancora di più l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro il Centro Servizio di Grosseto permette ai candidati in cerca di lavoro di sostenere IL COLLOQUIO DI PRESELEZIONE: che permetterà a chi è in cerca di un lavoro nel turismo di essere indirizzato DIRETTAMENTE alle aziende presenti all’evento in cerca di un profilo professionale coincidente con il suo , per il colloquio finale e contemporaneamente l’azienda riceverà il curriculum dell’aspirante candidato e lo aspetterà in fiera per il colloquio. Si ricorda che questa settimana è l’ultima (prima dell’evento) per poter venire presso la Sede del Centro di Grosseto per il colloquio di pre-selezione perciò affrettatevi a prenotarlo è gratuito.

Per prendere l’appuntamento per il colloquio di pre selezione andare nel sito www. borsamercatolavoro.it cliccando su “colloquio di pre-selezione” successivamente il candidato si dovrà registrare all’evento e allegare un curriculum vitae in formato pdf

Per informazione sull’evento e sui colloqui di pre selezione potete contattare lo 0564416375 chiedere di Francesca (e mail grosseto@ebtt.it)