"Borsa Mercato del Lavoro 2023". Ecco come partecipare

Redazione Grosseto: Il Centro Servizio di Grosseto dell’Ente Bilaterale Turismo Toscano ricorda che anche quest’anno tornerà l’appuntamento per chi cerca un occupazione nel mondo del turismo. La BORSA MERCATO DEL LAVORO 2023 si svolgerà nelle giornate di mercoledì e giovedì 1 e 2 marzo presso la Sala Eden a Grosseto dalle 10 alle 16. Per partecipare all'evento ci si può iscrivere on line tramite il sito www.borsamercatolavoro.it dove è possibile consultare le tantissime offerte di di lavoro, oppure direttamente i giorni dell’evento alla Sala Eden a Grosseto il 1 e il 2 marzo.

La Borsa Mercato del Lavoro, evento organizzato dall'Ente Bilaterale Turismo Toscano e dal Centro Servizio di Grosseto, ha l'obiettivo di favorire l'incontro tra i candidati e le aziende della Provincia di Grosseto del settore turismo (alberghi campeggi residences, villaggi ,associazioni , stabilimenti balneari , pubblici esercizi) in cerca di personale. I colloqui di lavoro si svolgeranno il 1 e 2 marzo. Si ricorda che le aziende, per la maggior parte, saranno diverse nelle due giornate e si consiglia di venire entrambi i giorni e di portare diversi curriculum vitae. Per informazione sull'evento potete contattare lo 0564416375 chiedere di Francesca (e-mail grosseto@ebt.toscana.it)





