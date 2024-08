“Borgo in festa”: ecco tutto il programma

Venerdì 30 agosto, tra i tanti appuntamenti, in piazza della Chiesa si esibirà Motociclica Tellacci con Samuele Venturin, Andrea Dilillo ed Emanuele Parrini



Capalbio: Tutto pronto per “Borgo in festa”. L’evento, promosso dal Ccn di Capalbio in collaborazione con l’amministrazione comunale, si terrà venerdì 30 agosto nel centro storico del capoluogo. Dalle ore 18 sarà possibile scoprire il mercatino diffuso dell’artigianato manifatturiero e alimentare; dalle ore 19, in piazza della Chiesa, si esibirà Motociclica Tellacci con Samuele Venturin (fisarmonica, basso elettrico e synth), Andrea Dilillo (batteria) ed Emanuele Parrini (violino); sempre alle ore 19, da piazza Carlo Giordano, partirà l’escursione di circa un’ora e mezzo nel borgo con 3K (rientro con aperitivo in piazza Magenta). Infine, sempre dalle ore 19, in piazza Magenta si terrà la degustazione con vini del territorio grazie alla collaborazione di CapalbioèVino.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail ccncapalbio@gmail.com.