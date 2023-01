Bollette luce e gas, Eni Plenitude estende la rateizzazione

Confconsumatori: «Si potranno rateizzare senza interessi le fatture del periodo gennaio-giugno. È un’importante iniziativa a sostegno dei cittadini»



Grosseto: I titolari di contratti energia Plenitude potranno continuare a rateizzare le bollette anche per il primo semestre del 2023. È quanto ha annunciato la società controllata di Eni di fronte ai rappresentanti delle associazioni dei consumatori del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. «Dall'1 febbraio – fanno sapere da Confconsumatori – i clienti Plenitude potranno richiedere il piano di rateizzazione, senza interessi e spese aggiuntive. Un’importante iniziativa fortemente sostenuta dalle associazioni dei consumatori, che supporterà gli utenti in difficoltà nel pagamento delle bollette di luce e gas».

RATEIZZAZIONE: CHI RIGUARDA E COME FUNZIONA – Plenitude chiarisce che «potranno fare domanda per ottenere la rateizzazione le famiglie, i condomini e le piccole imprese. L’iniziativa, pensata per sostenere i cittadini più danneggiati dai rincari energetici, prevede che a partire dal prossimo 1 febbraio i clienti potranno attivare il piano di rateizzazione per le fatture emesse nel periodo gennaio-giugno 2023. La rateizzazione potrà inoltre essere applicata anche prima della scadenza della fattura, e non comporterà interessi né spese accessorie. La dilazione agevolata sarà strutturata con rate variabili a seconda dell’importo della bolletta. Fino a 500 euro: rateizzazione in 10 mesi con prima rata pari al 50% dell'importo; da 500 a 1000 euro: rateizzazione in 10 mesi con prima rata pari al 30% dell'importo; oltre 1.000 euro: rateizzazione fino a 18 mesi con rate costanti».

L’ATTIVAZIONE – Il piano di rateizzazione sarà attivabile attraverso qualunque canale di contatto Eni Plenitude e anche per mezzo degli operatori di Filogiallo, servizio che permette già da tempo agli addetti di Confconsumatori di confrontarsi in modo rapido con la società dell’energia. «Si tratta di uno dei canali dedicati alle associazioni dei consumatori che consentono ogni giorno a Confconsumatori di agire repentinamente a sostegno dei soggetti più vulnerabili», spiega Carmen Agnello, responsabile settore Energia di Confconsumatori.

L’ASSISTENZA DI CONFCONSUMATORI – «Confconsumatori da anni supporta i consumatori in maniera rapida e concreta – aggiunge Carmen Agnello – grazie a una squadra di addetti, altamente specializzati nel settore energia, in grado di attivare canali alternativi di risoluzione delle controversie dei consumatori, che sono gratuiti e veloci per i propri associati».

Sul sito www.confconsumatori.it, nella sezione “Accesso alla giustizia e conciliazioni”, è possibile conoscere tutte le procedure di conciliazione. Per ricevere assistenza con la domanda di attivazione del piano di rateizzazione Plenitude e richiedere informazioni in materia di energia, contattare lo Sportello online (sportello@confconsumatori.it) oppure gli sportelli territoriali di Confconsumatori (la sede di Grosseto è in via della Prefettura 3; scrivere a grosseto@confconsumatori.it o telefonare al numero 0564 417849 dalle ore 15 alle ore 19).