Bocce: Campionato Promozione Raffa – Finali di andata

Firenze: Campionato Promozione Raffa – Finali di andata, in prima categoria pareggio tra Scandiccese e Il 45, in seconda vittoria de La California sulla Scandiccese e in terza pareggio tra Chiusi ed Arezzo

Sabato 8 giugno si sono svolte gli incontri di Andata delle Finali del quadro finale Toscana per i campionati di Promozione Raffa Toscana della Prima, Seconda e Terza Categoria.

Prima Categoria

Finale Andata - 8 giugno

Scandiccese - Il 45 4-4 Dir. d'incontro Gazzaniga Fabio di Firenze

Seconda Categoria

Finale Andata - 8 giugno

Scandiccese - La California 3-5 Dir. d'incontro Nesti Graziano di Firenze

Terza Categoria

Finale Andata - 8 giugno

DLF Chiusi - Arezzo 4-4 Dir. d'incontro Paolucci Mauro di Siena