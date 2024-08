Blackout ferragosto Argentario, Rossi (FDI): Enel termini al più presto lavori di potenziamento rete

Monte Argentario: “Il grande blackout che ha lasciato per ferragosto senza corrente elettrica tutto il promontorio dell’Argentario, lasciando al buio diverse zone, tra cui Porto Ercole e Porto Santo Stefano, per circa due giorni, causando notevoli disagi ai residenti, alle attività produttive e commerciali e ai numerosi turisti presenti, creando al tempo stesso anche un notevole danno d’immagine a questo bellissimo territorio, non dovrà in futuro più accadere”. È quanto dichiara il deputato grossetano Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, componente commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati, il quale da piena solidarietà a sindaco Cerulli e giunta comunale per gli attacchi subiti sulla stampa da parte di esponenti del Pd locale, che, gratuitamente, hanno alzato il dito dando colpe all’amministrazione comunale che di fatto non ha.







“Anche dalle pagine del Il Fatto Quotidiano – commenta il deputato di FDI – leggo con estremo stupore un articolo a firma di Tomaso Montanari, che titola “Argentario, un’apocalisse tra Orbetello e blackout”, nel quale fa una narrazione, per certi aspetti anche un po' fantasiosa, mischiando le problematiche legate alla laguna di Orbetello a quelle del blackout accaduto all’Argentario a cavallo di ferragosto, citando, nella sua per certi versi delirante narrazione, Caravaggio, Previti, fantomatici imprenditori svedesi e chi ne ha più ne metta, per poi, però, affondare il coltello nella polemica politica sulle responsabilità, lui le chiama “scaricabarile”, tra Enel e Comune di Monte Argentario, facendo apparire negativamente tutto il promontorio della costa d’Argento, per quello che in realtà non è, causando un enorme danno d’immagine a tutto il comprensorio”.

“Le cause principali che hanno portato al blackout, anche se sono in corso d’accertamento, - spiega Rossi - sembrerebbero dovute a un sovraccarico nella rete elettrica per via dell'elevato numero di presenze turistiche nella zona durante il periodo di ferragosto. Pertanto, la contemporanea richiesta massiccia di energia elettrica da parte dell’utenza ha fatto saltare più volte la linea, danneggiando la rete elettrica per alcuni giorni, facendo rimanere al buio e senza elettricità tutto il comune”.

“Enel, è vero che si è subito messa al lavoro per ripristinare l'erogazione dell'energia elettrica nel più breve tempo possibile, anche con l’uso di gruppi elettrogeni, mettendo di fatto una toppa momentanea, ma il problema per la soluzione definitiva, però, rimane e deve essere risolto quanto prima. Pertanto, rimane urgente e prioritario il piano di potenziamento della rete elettrica che serve la zona di Monte Argentario. Piano al quale Enel sta già lavorando da tempo, e che doveva essere già portato a termine. A tal proposito sarà mia cura sollecitare e intervenire su Enel affinché intervenga nel portare a termine il piano di potenziamento elettrico, affinché non accada più che una perla come l’Argentario, si possa ritrovare in questa condizione”, conclude Fabrizio Rossi.